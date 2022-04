Free s’engage : un forfait mobile gratuit pour les réfugiés ukrainiens

Vous le savez, la guerre en Ukraine est dévastatrice et de nombreux ressortissants qui fuient les bombardements sont accueillis en France. Francophones ou familles d’immigrés, les Ukrainiens cherchent leur place dans le pays de Descartes, de Voltaire et de Zizou. Le problème avec l’Ukraine c’est que ce pays ne fait pas partie de l’UE et les communications sont onéreuses tout comme les frais d’itinérance (roaming) pour l’Internet mobile. Bref, les réfugiés éprouvent des difficultés à communiquer d’autant qu’en Ukraine, les numéros de téléphone ne sont pas systématiquement associé à des contrats.

Il est possible d’acheter une carte SIM dans un kiosque sans jamais avoir à renseigner une adresse postale. Vous rechargez votre smartphone avec des cartes prépayées, des bornes de recharge ou par Internet. Bref, si vous êtes loin de l’Ukraine sans la possibilité de recharger votre forfait, vous allez avoir des difficultés à appeler d’autant que certaines cartes SIM sont bloquées en dehors du pays.

Free a tout compris !

C’est là que l’offre de Free intervient. Sur présentation d’un passeport ukrainien en boutique vous disposez d’une carte SIM gratuite avec 10 Go de data 4G/4G+, 4 heures de communication en France et en Pologne et les appels illimités vers Ukraine (fixes et portables). Les SMS sont illimités vers la France, la Pologne et l’Ukraine. Tout ça jusqu’au 31 mai 2022. Pourquoi la Pologne ? Car ce pays frontalier a accueilli une très grande majorité des réfugiés, femmes et enfants, et qu’il est probable que les Ukrainiens en France connaissent des personnes restées dans ce pays frontalier.

Les appels illimités vers l’Ukraine sont aussi les bienvenus pour les femmes et enfants qui voudront parler à leur papa, tonton ou papys qui sont restés en tant que réservistes ou pour le service actif. Notez que les mineurs sont aussi concernés par la mesure.

Passé le 31 mai, le forfait sera résilié automatiquement. Nous sommes entrés en contact avec Free pour savoir si ce numéro de téléphone pourrait être conservé ou si l’offre pourra être reconduite…