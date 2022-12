France – Maroc : les meilleures applis pour parier et nos pronos

Si vous avez envie de pimenter un peu le match de ce soir entre la France et le Maroc, pourquoi ne pas parier sur l’issue de la rencontre ? Nous vous dévoilons les meilleures cotes et les applis les plus intéressantes pour parier…

Alors qu’elle n’était pas du tout attendue à ce stade de la compétition, la vaillante équipe du Maroc se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Seulement 22e dans la hiérarchie des équipes nationales, les Lions de l’Atlas sont sortis d’une poule pas évidente avec la Belgique et la Croatie (finaliste en 2018 et sortie par l’Argentine dans l’autre demi cette année). Après avoir éliminé l’Espagne en 1/8e et le Portugal en 1/4, le Maroc se retrouve contre le tenant du titre et équipe favorite de ce mondiale.

Une place en 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 à aller chercher… mais pour ça, il va falloir 𝙏𝙊𝙐𝙏 𝘿𝙊𝙉𝙉𝙀𝙍 👊 🇫🇷 FRANCE 🆚 MAROC 🇲🇦

⏰ 20H00

📺 @TF1#FRAMAR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9AEW7BRIpP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

Quels paris intéressants pour ce France – Maroc ?

Que ce soit sur Unibet ou Betclic, les cotes sont aux alentours de 1.55 pour une victoire de la France (4 pour le nul au bout du temps réglementaire et 7 pour la victoire du Maroc). Les champions du monde en titre sont donc largement favoris. Les cotes sur les buteurs sont plus intéressantes puisque vous pouvez parier sur un combo Giroud/Mbappé (les deux joueurs marquent dans le match) pour une cote de 5.70. Plus facile : si Kylian marque et que la France gagne, la cote est de 2.65. Si vous voyez toujours la France l’emporter, vous pouvez aussi tenter le « 1-0, 2-0 ou 3-0 ». Dans ce cas, vous remporterez 2,02 fois la mise. Pas ouf. Pour avoir des cotes sympas au niveau du score, il faut imaginer une correction infligée par les Bleus ou au contraire, une performance du Maroc : le 4-0 pour la France est à 20.50 tandis que le 0-2 pour le Maroc est à 35 ! Un dernier pari « foufou » pour terminer ? La cote du 4-3 en faveur des Bleus est à 200 ! Même chose pour le 3-4. C’est un score improbable, mais avec le premier pari gratuit sur Unibet ou Betclic, cela pourrait vous rapporter 20.000 € (100 € x cote de 200 = 20.000). On vous explique tout…

#1 – UNIBET

En ouvrant votre compte sur Unibet avec 100 €, vous avez le droit à 100 € de paris offerts ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! Avec Unibet, vous pouvez aussi cumuler les bonus : pari en ligne + turf + poker… Notez que vous n’êtes pas obligé que votre compte soit validé pour commencer à parier : vous pouvez donc commencer dès maintenant en suivant notre lien ci-dessous.

#2 – BETCLIC

Betclic propose lui aussi un bonus à l’inscription : si vous créditez votre compte de 100 €, l’appli vous offre la possibilité de faire un premier pari sans risque. Si vous gagnez, vous remportez la mise. Si vous perdez, les 100 € seront reversés à votre compte « freebet ». Notez cependant que Betclic est l’appli officielle de l’équipe de France sur cette compétition.