France – Italie : Où le regarder le match de rugby ? Comment parier ?

Où regarder France – Italie, Poule A de la Coupe du Monde ?

Le match France – Italie se déroulera au Groupama Stadium de Lyon . C’est le dernier match de la Poule A de cette Coupe du monde 2023 et il est à suivre en direct sur TF1 ce vendredi 6 octobre à 21 heures. Pour ne pas avoir à faire de calculs compliqués, le XV de France devra battre les italiens pour prendre la première place du groupe et éviter un « gros » en 1/4. Certes le match est « en clair », mais si vous aimez le rugby ou que cette Coupe du Monde en France vous a donné le virus, vous serez ravi d’apprendre que le Top 14 (la première division du rugby français) est diffusée sur Canal+. D’ailleurs, la chaîne « cryptée » propose une formule « Tout le sport » à seulement 25,99 € avec Canal+ bien sûr mais aussi beIN Sports, Eurosport, DAZN, Canal+ Foot et Golf+. Avec ce bouquet, vous êtes sûr de profiter du meilleur du sport avec le Top 14 donc mais aussi deux matchs de L1 par journée, tous les matchs de C1 et d’Europa League, les principaux championnats européens (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne), le championnat de MotoGP et la Formule 1 tout en profitant des séries et films de Canal+ avec Apple TV+ offert.

🇫🇷⚡️🇮🇹 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #FRAvITA Les Bleus ont rendez-vous à 21h vendredi soir à Lyon pour une qualification 𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ! #RWC2023#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/AatuOtidSr — France Rugby (@FranceRugby) October 4, 2023

Les Bleus faciles face à l'Italie ce soir ? 👊 On te propose 3 Funbets pour pimenter ta soirée 🔥 pic.twitter.com/gi3G26rzw2 — Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) October 6, 2023

Prêts à pousser derrière le XV de France ? On croise les doigts et on vise la première place !