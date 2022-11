France – Australie : paris, cotes, pronostics et diffusion du match !

Ce soir à 20 heures c’est l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du Monde 2022. Pour cette première journée du groupe D, la France rencontre l’Australie. Une équipe qu’il ne faut pas trop sous-estimer. Vous aimeriez parier sur la rencontre ? Vous n’êtes pas en France et vous ne savez pas où regarder le match ? On vous explique tout.

Cette Coupe du Monde au Qatar a commencé ce mardi avec une grosse surprise : la défaite de l’Argentine face à l’Arabie Saoudite. Il ne faudrait pas que nos Bleus se prennent les pieds dans le tapis avec cette équipe d’Australie : la plus faible du groupe B avec une modeste 38e place au classement FIFA. Alors oui ce classement ne correspond pas vraiment au niveau réel des équipes et une Coupe du Monde galvanise les joueurs comme jamais, mais tout autre résultat qu’une victoire serait très décevant de la part des champions du monde en titre et 4e puissance mondiale du football.

Quels paris pour ce France – Australie ?

Sur Unibet, la cote pour une victoire de la France n’est que de 1.25 (14 pour l’Australie et 6 pour un match nul), mais vous pouvez quand même tenter un pari fou. Si Giroud et Mbappé marquent dans le même match, la cote est de 3.60. Vous préférez parier sur le score ? Le 3-0 est à 5.55. Pour éviter les mauvaises surprises, vous pouvez aussi parier sur « 1-0, 2-0 ou 3-0 » pour une cote de 1.89. Le résultat le plus fou serait le 4-3 avec une cote à 200. Après, si vous préférez miser sur un score réaliste, mais forcément décevant pour les Bleus, le 0-1 en faveur de l’Australie est à 22.5…

Regardez le match depuis l’étranger

Vous êtes en vacances ? Expatrié ? Étranger ? Bref vous n'êtes pas en France et vous ne savez pas comment regarder cette Coupe du Monde… Pas de souci : il suffit d'un VPN comme CyberGhost (ou un autre, regardez notre classement), de prendre une IP française en 2 clics et de se connecter au site du direct de MyTF1. Il faudra juste vous créer un compte gratuitement et à vous les matchs de l'équipe de France, mais aussi les meilleurs rencontres de 20 heures, les demies et la finale…

Pour le sport, optez pour beIN Sports et Canal+

Christian Jeanpierre et Bixente Lizarazu vous sortent par les yeux ? Vous avez envie de voir TOUS les matchs de cette Coupe du Monde, même les improbables Maroc – Croatie ou Corée du Sud – Ghana ?

Sachez que si TF1 diffuse les 3 matchs de poule de l’équipe de France (contre l’Australie, le Danemark et la Tunisie), quelques affiches, le dernier carré et la finale, beIN Sports diffusera l’intégralité de la compétition.

En ce moment, profitez d'une offre Canal+, Netflix et beIN Sports.

Et ce bouquet vaut le coup toute l’année puisque vous aurez donc absolument TOUTE la Ligue des Champions et la Ligue Europa, 2 matchs de L1 et 2 matchs de L2 par journée + 5 championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Turquie). Canal+ c’est aussi la F1, du Moto GP, du WRC. C’est clairement la meilleure offre pour le sport !