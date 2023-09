Forfaits mobiles La Poste : 0 € jusqu’à la fin de l’année !

Créée en 2011, La Poste Mobile est un opérateur de télécommunications français qui propose des services de téléphonie mobile, en particulier des forfaits mobiles sans engagement. Pas de problème avec la qualité du réseau puisque La Poste Mobile s’appuie sur celui de SFR, le meilleur en France. Chez La Poste Mobile, on trouvera notamment un petit forfait de 100 Mo à 4,99 €, mais ce qui est plus intéressant ce sont ses deux offres de 60 Go et 120 Go à 10,99 € et 14,99 €. Pour ce prix vous avez bien sûr les appels et SMS/MMS illimités avec respectivement 12 Go et 20 Go de trafic Internet si vous devez voyager dans la zone Europe et les départements d’outre-mer.

0 € jusqu’à la fin de l’année !

Pas de piège ici puisqu’il s’agit d’un prix qui ne bougera pas au bout de quelques mois. Aucune augmentation, jamais ! Il s’agit aussi d’une offre sans engagement, vous pouvez donc partir quand vous voulez. Mais attention, car la bonne nouvelle du moment c’est que jusqu’au 24 septembre, vous avez 4 mois de forfait gratuit avec La Poste Mobile ! Vous ne recevrez la première facture qu’en janvier 2024. Vous ne paierez donc rien en 2023 et toutes les offres sont sans engagement !

Vous en voulez encore ? Voici les autres « plus » des forfaits La Poste Mobile :

Activez la 5G pour 5 € de plus par mois : si votre ville passe à la 5G ou si vous déménagez, vous ne changez pas de forfait, il suffit d’activer l’option depuis votre espace client ;

Les clients « box SFR » disposent de 2 € de réduction automatique sur le forfait 120 Go ;

Le « hors forfait » est plafonné à 30 € : impossible de se retrouver avec une facture de maboul lorsque vous rentrez de voyage ou si votre smartphone se fait pirater ;

La possibilité de choisir un téléphone de qualité pour 1 € ;

Des avantages pour les moins de 30 ans (-5 €/mois pendant 1 an soit 60 € d’économie).