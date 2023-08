Forfait 5G pas cher : 130 Go à 15,99 € chez RED by SFR

La 5G est en train de se démocratiser ! Si vous devez changer d’opérateur, nous vous conseillons en ce moment le forfait RED by SFR qui propose 130 Go de data pour seulement 15,99 €. Une offre avec de nombreux avantages à ne pas manquer.

Cette offre de RED by SFR vous donne le droit à 130 Go de données en 5G avec les appels et les SMS illimités pour seulement 15,99 € par mois. C’est tout simplement la meilleure offre du moment chez tous les opérateurs qui proposent des abonnements « sans engagement ». Notez que ce forfait vous donne aussi le droit à 26 Go d’Internet en UE et dans les DOM. Pour 5 € de plus vous pouvez même ajouter la Suisse, Andorre, les USA et le Canada à la liste. Pratique si vous devez régulièrement voyager dans ces pays où la carte SIM locale n’est pas donnée…

Un téléphone avec votre forfait ?

Chose unique, RED propose aussi un téléphone avec votre forfait sans le transformer en offre avec engagement. L’opérateur vous fait tout simplement une ristourne sur le prix de l’appareil et vous partez toujours quand vous voulez. Si vous avez choisi ce forfait 5G, autant prendre aussi un appareil compatible comme le très bon Oppo Reno 8 Lite 5G à seulement 159 € ou le Google Pixel 6a à 279 €. On trouve aussi des iPhone, mais les prix sont forcément plus élevés.

Êtes-vous éligible à la 5G ?

Pour savoir si vous êtes éligible à la 5G, utilisez cette carte interactive de nPerf : il suffit de sélectionner SFR et de chercher un lieu sur la carte. C’est magique ! Demandez aussi autour de vous si la 5G est de qualité.

Si vous désirez rester à la 4G, RED propose aussi un forfait 4G de 80 Go à 16,99 €/mois et là aussi les appareils associés sont très bon marché : Samsung Galaxy A14 pour 179 €, ou Xiaomi Redmi A2 pour 109 €. Pour une personne âgée, le Doro 6880 à 79 € est tout indiqué.

