Forex : quels sont les acteurs du roi des marchés financiers ?

Le terme Forex est une version abrégée de Foreign Exchange et il s’agit du plus grand marché d’actifs financiers au monde, avec un volume de transactions d’environ 6 600 milliards de dollars par jour. Il compte non seulement de nombreux acteurs, mais aussi de nombreux profils, tous bien différents les uns des autres.

Comment fonctionne le marché du forex ?

Il existe différentes façons de trader sur le forex mais elles fonctionnent toutes de la même manière : spéculer sur l’évolution des prix en achetant une devise et en vendant simultanément une autre. Le marché du forex est composé de devises du monde entier et réunit de nombreux acteurs dont les banques, les gouvernements, les entreprises internationales ayant une exposition aux devises étrangères, les compagnies d’assurance, les traders professionnels, les fonds spéculatifs et des millions de traders amateurs.

Initialement, les opérations sur le forex étaient effectuées par l’intermédiaire d’un courtier traditionnel. Cependant, il est désormais possible pour des particuliers d’investir facilement grâce à des plateformes de trading en ligne.

Quels sont les acteurs du marché des devises ?



Pour bien cerner un marché, il est essentiel de connaître ses acteurs et d’en comprendre la structure. Contrairement aux marchés boursiers réglementés qui négocient des actions d’entreprises publiques, le marché du Forex n’est pas centralisé, les participants les plus importants se trouvant au sommet et les transactions se faisant en cascade. Voici quelques-uns des principaux types d’institutions et de traders sur le marché du Forex :

Les banques centrales

En tant qu’acteurs majeurs du marché, les banques centrales interviennent généralement pour prévenir les évolutions trop importantes et trop rapides de la valeur de leurs monnaies. Elles veillent ainsi à ce que ces dernières ne soient ni sous-évaluées ni surévaluées pendant une période trop longue.

Parmi les principales méthodes d’intervention des banques centrales, on peut citer l’émission et le retrait de liquidités dans la monnaie nationale ou un échange massif de devises sur une période relativement courte.

Les banques commerciales et d’investissement

Les banques commerciales réalisent de loin la plus grande partie de toutes les transactions, qu’elles soient de nature commerciale ou spéculative, et opèrent au sein de ce que l’on appelle le marché interbancaire. Il s’agit essentiellement d’un marché composé uniquement de banques commerciales et d’investissement qui achètent et vendent des devises les unes aux autres.

Les banques commerciales et d’investissement sont un élément fondamental du marché des changes, car non seulement elles négocient pour leur propre compte et pour celui de leurs clients, mais elles fournissent également le canal par lequel tous les autres participants doivent négocier. Elles sont par essence les principaux vendeurs sur le marché des changes.

Les gestionnaires d’investissement et les fonds spéculatifs

Les fonds spéculatifs négocient le forex de différentes manières, car ils sont tous différents ; certains se consacrent à des investissements à long terme, d’autres à des spéculations à court terme. Cependant, la plupart des gestionnaires de fonds spéculatifs utilisent des stratégies de forex simples.

Ces fonds s’assurent d’obtenir la meilleure différence de prix qui existe entre les différentes devises. Comme il s’agit d’une organisation plus large qu’un trader isolé, ils ont plus de force de travail pour trouver les imperfections des marchés et en tirer profit.

Les multinationales

Les grandes entreprises qui opèrent à l’échelle internationale sont également très impliquées dans les opérations de change, dont les transactions peuvent atteindre des centaines de milliards de dollars par an. Les sociétés peuvent utiliser le marché des changes pour couvrir leurs principales opérations commerciales dans les pays étrangers.

Les investisseurs individuels

Le volume des opérations de change effectuées par les investisseurs particuliers est extrêmement faible par rapport aux institutions financières et aux entreprises. Cependant, sa popularité augmente rapidement. Les investisseurs particuliers fondent leurs opérations de change sur une combinaison de facteurs fondamentaux et techniques. Ils peuvent investir sur le marché du forex grâce à des plateformes de trading qui offrent des outils comme MetaTrader 4 avec ses fonctionnalités avancées de graphiques et d’indicateurs. Les traders individuels spéculent sur la tendance à court terme des taux de change ou des paires de devises. La spéculation sur le marché des changes est intéressante pour eux, car celui-ci opère 24h/24 et pour un trader disposant d’une bonne stratégie, le marché du Forex peut offrir de nombreuses opportunités.

Pourquoi choisir de trader sur le Forex ?



Chacun des acteurs listés ci-dessus a ses propres raisons de choisir le forex. Celui-ci a en effet beaucoup à offrir.

Plus le marché est volatile, plus il y a d’opportunités d’acquérir et de se débarrasser des actifs. En effet, conserver son capital sur un marché qui ne bouge pas n’a guère de sens. La volatilité du forex est grande, et vous pouvez régulièrement vous attendre à voir un mouvement de prix d’environ 50-100 pips sur l’une des principales paires de devises presque tous les jours de la semaine. Même si le forex est volatil, il est plus accessible que tout autre marché de trading en ligne. Il est possible de commencer à trader le forex en ligne avec aussi peu que 100 $. Par rapport à de nombreux autres marchés financiers, le capital requis pour le trading est donc plutôt faible. Par ailleurs, c’est un marché fortement surveillé, et de nombreux courtiers sont réglementés par plus d’une autorité. Cela démontre que le forex est l’un des marchés les plus sûrs pour négocier.

C’est également l’un des marchés financiers les plus liquides au monde. La liquidité d’un marché financier est déterminée par le nombre d’acheteurs et de vendeurs. Cela signifie que le marché des changes compte un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs qui sont appariés en une fraction de seconde. Cela permet aux traders d’avoir plus de chances de gagner une transaction en obtenant un prix équitable pour acheter et vendre leurs paires de devises. Mais il faut être très vigilant, car cela augmente également les risques.

Le forex est l’un des marchés les plus attrayants pour les traders et sa popularité a explosé depuis que la négociation au détail par les investisseurs individuels est devenue plus accessible grâce aux différentes plateformes de trading. Il permet à tout le monde, des banques centrales jusqu’aux particuliers, de miser sur les fluctuations monétaires liées à l’économie mondiale.