Flowkey : l’apprentissage du piano pour tous !

Flowkey est une application complète et ludique qui permet d’apprendre le piano. Pour cela elle s’appuie sur des cours en vidéo et des morceaux interactifs avec une partition qui défile et la position des mains sur le piano. Pas de leçons rébarbatives et surtout des chansons connues : Elton John, Ed Sheeran, The Beatles, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, etc. Plus fort, flowkey propose un système de reconnaissance de notes : c’est une sorte de prof de piano tout le temps à disposition dans votre poche…

Le piano fait partie des instruments les plus populaires, mais c’est aussi une discipline qui demande du temps et de la logistique : pas facile de trouver le bon professeur ou se rendre à son cours de piano hebdomadaire. Une solution consiste à passer par une application d’auto-apprentissage comme flowkey. Cette dernière se concentre uniquement sur cet instrument : vous y trouverez des leçons en français préparées par des pianistes professionnels et des professeurs de piano sous forme de vidéos découpées en chapitres : Commencer le piano, Niveau de piano intermédiaire, Maîtriser les accords, Improviser avec des accords, Jouer des gammes, etc. Vous pouvez commencer que vous ayez déjà joué du piano… ou pas du tout.

1500 morceaux pour se motiver…

Mais apprendre le piano avec flowkey ne s’arrête pas là puisque le plaisir d’apprendre le piano c’est… de jouer du piano ! Pour cela, l’appli propose une quantité astronomique de morceaux. Dès le début de l’aventure, vous pouvez commencer à jouer des airs connus : Édith Piaf, Daniel Balavoine, Francis Cabrel, Alain Souchon, Tchaïkovski, Debussy, Brel, Gainsbourg, Leonard Cohen, Queen, ou des thèmes de films et séries connues (Game of Thrones, Forrest Gump, Amélie Poulain). Il y en a pour tous les goûts et les morceaux sont classés en 4 niveaux de difficulté. Pour chaque partition, vous pouvez vous concentrer sur la main droite ou la main gauche et même modifier le tempo : à 75 % ou 50 % de la vitesse normale.

Un prof dans la poche !

Avec flowkey, le prof est dans votre poche et vous pouvez repasser les leçons quand vous le voulez. C’est aussi très motivant d’apprendre un morceau qui vous fera plaisir ou fera plaisir à vos proches. Pour cette période, on trouve bien sûr des morceaux de Noël…

Sachez enfin que les utilisateurs qui disposent d’un clavier avec une prise MIDI peuvent brancher leur instrument sur leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette pour les synchroniser. C’est le top d’autant que flowkey ne se contente pas de faire défiler les partitions : l’application détecte si les notes jouées sont les bonnes et il y a aussi une fonction qui permet de jouer en boucle un passage jusqu’à le maîtriser parfaitement. Bien sûr, tous les claviers sont compatibles avec cette fonction de reconnaissance de note, y compris les pianos acoustiques.

Une version gratuite pour vous faire un avis…sans pression

Comme vous devez vous en douter, la version complète de flowkey est payante. Mais lorsque vous téléchargez l’application, vous ne payez rien et vous n’avez même pas à sortir votre carte bancaire : vous testez l’app, apprenez vos premiers morceaux et vous pouvez même accéder au premier cours. On peut également souscrire à un essai gratuit de 7 jours à flowkey Premium si l’on est curieux. Et si l’envie vous prenait d’acheter un nouvel instrument, flowkey vous offre 3 mois d’abonnement Premium pour tout achat d’un clavier ou piano Yamaha.