Finalement, Twitter supprime le tag “Média affilié à l’État”

La mention ‘Média affilié à l’État’ a créé la polémique dès son arrivée, il y a maintenant plus d’un an. Certains médias, comme RT et Xinhua, dépendant d’agences gouvernementales russes et chinoises, avaient eu l’attribution de ce statut. Dans le même temps, nombre de médias publics autour du globe n’avaient pas eu de telle mention sur leur profil, sans que cela ne fasse grand bruit. Le plus problématique ne concernait pas la stigmatisation des comptes des médias, mais celle des journalistes qui travaillaient pour tel ou tel site d’information. Lorsque vous êtes journaliste français et que votre compte Twitter arbore un message de ce type, cela revient à vous mettre au chômage partout ailleurs et de nombreuses personnes s’étaient étonnées d’un tel zèle de la part de l’oiseau bleu.

Une mention très controversée

Mais la polémique enfle surtout depuis que des organes de presse publique tels que France Télévision ou BBC se sont vus attribuer, il y a quelques jours, la mention ‘Média affilié à l’État’. Et la bizarrement, la bien-pensance n’a pas vraiment apprécié. C’est pourtant exactement la même chose : si la Russie donne de l’argent à RT, la France donne de l’argent à France 2.

Soit on met cette mention partout, soit on ne la met nulle part.

La mention disparaît totalement

Alors Musk a tranché et depuis quelques jours, cette mention disparaît totalement du réseau social. Alors que la polémique prenait un nouveau tournant, certains médias quittant progressivement Twitter, Musk vient de faire machine arrière en supprimant définitivement le tag ‘Média affilié à un État’. Nous en avons donc fini avec cette information, autant sur les comptes de France Télévision ou de la BBC que sur les profils de RT et de Xinhua.

Twitter passe son temps à se réinventer

Encore un changement sur le réseau à l’oiseau bleu donc, après l’apparition des nouvelles règles de certification la semaine dernière. Depuis le rachat de Twitter par Musk, on a comme une impression d’instabilité constante avec cette plateforme. D’une semaine à l’autre, des fois même d’une journée à l’autre, les règles changent, les fonctionnalités aussi, donnant l’impression que le réseau se développe de manière anarchique, du moins sans cap.

Twitter: le réseau social a supprimé les mentions "média affilié à l'Etat" et "média financé par des fonds gouvernementaux" de plusieurs comptes de médias occidentaux, de Russie, de Chine et d'autres pays a constaté l'#AFP pic.twitter.com/ASEAVnWKnu — Agence France-Presse (@afpfr) April 21, 2023

De quoi rendre l’évolution de Twitter difficile à suivre et surtout, à prévoir. Si la suppression de cette mention pour tous les comptes de médias permet de remettre tout le monde sur un pied d’égalité, le problème vient plutôt d’une modification de la règle quelques jours seulement après sa mise en place.