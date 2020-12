FilmoTV : le meilleur du cinéma en VoD avec 14 jours gratuits

Sur le marché des plateformes de streaming, il n’y a pas que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Certaines plateformes, plus modestes, tentent de se démarquer, en proposant un catalogue différent, ou en s’axant uniquement sur les films. C’est le cas de FilmoTV, une plateforme qui se concentre uniquement sur le cinéma, ou plus précisément le meilleur du cinéma.

Si vous êtes allergique aux séries chronophages et préférez la formule « un bon film et au lit »‘, sachez que FilmoTV propose en cette fin d’année de s’essayer gratuitement au service pendant 14 jours (puis 6,99 € par mois). Mais FilmoTV, comment ça fonctionne ? En vérité, le service ressemble peu ou prou à ce que propose un Amazon Prime Video.

Vous pouvez accéder à l’ensemble des films du catalogue de FilmoTV, mais aussi à des longs-métrages plus récents disponibles en location. À l’inverse d’Amazon où les abonnés paient la location des derniers blockbusters plein pot (c’est-à-dire entre 3,99 et 4,99 €), les utilisateurs premium de FilmoTV peuvent profiter de 50% de réduction sur la location (2,5 € au lieu de 5 €, c’est toujours ça de pris). Vous pouvez bien sûr accéder au catalogue depuis votre box, un PC ou votre tablette. Mais comment est-il justement ce catalogue ?

Il est comment ce catalogue ?

Le catalogue de FilmoTV est plutôt une excellente surprise. Tous les genres y sont représentés :

Aventure-Action

Comédie

Jeunesse

Policier-Suspense

Drame

Horreur

Guerre-Western

Politique-Histoire

Fantastique-SF

Documentaire

Érotique

Et la fameuse catégorie Adulte +18

Concrètement, on peut se faire plaisir avec des classiques du cinéma américain comme le merveilleux Certains l’aiment chaud du grand Billy Wilder, se reposer le cerveau avec des blockbusters comme l’intégralité des Mission Impossible ou Terminator Genisys, trembler devant son écran avec la saga Alien au grand complet, rigoler devant un bon gros nanar avec Steven Seagal, et prendre un rendez-vous chez le psy après un premier visionnage d’Irréversible avec Vincent Cassel et Monica Bellucci.

Quant aux films accessibles en location, vous aurez l’agréable surprise de retrouver des films plutôt récents, la grande majorité étant diffusé au cinéma durant l’été 2020. Ainsi on retrouve un Russel Crowe plutôt irrité dans Enragé, la comédie française Effacer l’historique avec l’excellente Blanche Gardin ou encore The Professor et and The Madman, avec les légendes Sean Penn et Mel Gibson. Et quand il y a Mel Gibson, c’est forcément bien.

Si vous voulez tenter l’expérience, rappelons que vous avez 14 jours d’essai gratuits et que vous pourrez retrouver tous les films sur votre box Free, Bouygues ou Orange.