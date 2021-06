Filmer simultanément caméra frontale/dorsale : le Dual View

Imaginez pouvoir prendre une vidéo où votre smartphone capturerait en même temps le flux de l’objectif principal au dos et le flux du module en façade. L’idée est intéressante pour filmer un sujet ou une action tout en enregistrant la réaction de la personne qui filme. C’est techniquement possible, mais tous les appareils ne proposent pas cette fonctionnalité particulière.

La plupart du temps, cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres avancés des options vidéo. Mais elle est absente des appareils Asus, Google (modèles Nexus et Pixel), OnePlus, Sony et Honor. Pour le reste des marques c’est un peu l’anarchie, car elles ont parfois appelé cette fonctionnalité d’une manière, avant de la supprimer sur certains smartphones et de la remettre…sous un autre nom.

Les marques qui proposent cette option

C’est notamment le cas chez Samsung puisque la fonctionnalité existait déjà sur les Galaxy S4 jusqu’au S8 avant de disparaître sur les S9, S10 et S20 pour revenir sur les S21 cette année. Depuis OneUI 3.1, les appareils compatibles peuvent en profiter : il suffit d’ouvrir l’appareil photo et de sélectionner Double Enregistrement dans Plus. Chez Oppo, la fonctionnalité est apparue récemment sur la série des FindX3 et des Reno 5 alors que chez LG cela dépend des années et des modèles. Le nom aussi change en fonction des saisons : Snap Movie, Match Shot ou Dual Recording… Même chose chez HTC. Nokia a été un des premiers à intégrer la fonction Dual Sight sur ses flagships, les séries 7 et 8, avec une petite originalité : l’intégration d’un support pour le live streaming.

Huawei et son Dual View particulier

Chez Xiaomi, les appareils qui fonctionnent sous des MIUI récents proposent un mode Dual Video. Enfin, sur les Huawei P30, P30 Pro, il existe une fonctionnalité appelée Dual View. Cette dernière permet d’utiliser 2 objectifs au dos de l’appareil : le module principal et le téléobjectif. Cela permet d’avoir un effet sympa lors d’une interview par exemple (le zoom est réglable). Seuls les P40 et Mate 40 proposent un mode qui capture la vidéo de face et de dos : il suffit d’appuyer sur le bouton permettant de prendre un selfie pour que le module frontal prenne le relais.

Vous avez un appareil qui propose un mode «Dual View » et qui n’est pas dans notre liste ? Dites-le-nous dans les commentaires et nous l’ajouterons à la liste !