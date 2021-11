Fête des célibataires du 11 novembre : 6 promos Xiaomi à saisir !

Le 11 novembre c’est la fête des célibataires en Chine et c’est aussi devenu un genre de Black Friday sous l’impulsion du site AliExpress. Pour ce nouveau « 11.11 », Xiaomi propose des promos assez folles sur l’ensemble de sa boutique avec des smartphones, mais aussi des écouteurs et une trottinette électrique…

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 299 €

Le Mi 11 Lite NE est un smartphone très fin avec un super look qui embarque une puce Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il intègre aussi un très bel écran AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces (16,6 cm) et une batterie de 4250 mAh qui lui assure au moins deux jours d’endurance. La partie photo est aussi très complète avec un excellent capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un dernier objectif macro de 5 MP. Avec le code 30250DOUBLE, profitez de 33 € de réduction sur tous les modèles !

Le Xiaomi 11T à 439 €

Le Xiaomi 11T est le successeur du flagship chinois de ce début d’année. On retrouve la triple caméra avec un module principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. L’écran OLED 120 Hz plat de 6,67 pouces en Full HD+ est magnifique et le SoC Dimensity 1200 est la puce la plus puissante de chez MediaTek. La charge rapide de 67 W permet de recharger 100 % de l’accu de 5000 mAh en moins de 40 minutes. Avec le code SZYBKA25, profitez d’une réduction de 39 € sur les modèles 8+128 Go et 8+256 Go !

Le POCO X3 Pro à 219 €

Le POCO X3 Pro est un smartphone très intéressant à moins de 200 €. Sa puissante puce Snapdragon 860 cadencée à 2,96 GHz embarque entre 6 et 8 Go de RAM. L’appareil est aussi muni d’une grosse batterie de 5160 mAh qui est compatible avec la charge rapide 33 W, mais aussi de fonctionnalités très intéressantes comme le WiFi 5, le VoLTE, le NFC, des haut-parleurs stéréo, un slot microSD (jusqu’à 1 To) et une partie photo très complète. Avec le code 23190DOUBLE, vous profitez d’une réduction de 25 € sur tous les POCO X3 Pro. Les 300 premiers clients auront en plus la chance de gagner un cadeau avec le smartphone : écouteurs sans fil, robot aspirateur, bracelet connecté, etc.

Les Redmi Buds 3 Pro à 46,99 €

Les Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs true wireless avec réduction de bruit active qui proposent un bon équilibre des basses, une distorsion faible, une connexion multipoint (vous pouvez les appairer sur votre ordinateur et sur votre smartphone en même temps) et une belle autonomie de 6 heures (4 heures avec la réduction de bruit active). Affiché normalement à 49 € alors qu’ils sont sortis cette année à 60 €, il est possible de les obtenir pour moins cher avec le coupon disponible sur le site.

Le Xiaomi Precision Screwdriver Kit à 28 €

Xiaomi fabrique aussi des tournevis de précision ! Ce kit constitué d’un tournevis universel électrique et de 24 embouts les plus utilisés dans l’électronique, la photographie ou l’horlogerie deviendra votre meilleur compagnon. Plats, cruciformes, torx, Allen : vous voilà équipé ! Ce kit vendu 80 € est proposé avec une réduction de 50 %, mais avec le code AEPROMO, le prix descend à 28 €. Les 15 premières commandes recevront un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 en cadeau.

La trottinette Mi Electric Scooter 3 à 414 €

Pourquoi acheter une trottinette électrique d’un fabricant peu connu quand vous pouvez vous offrir la star de la catégorie avec de vrais pneus ? Cette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 permet de voyager à une distance de 30 km à une vitesse maximale de 25 km/h. Facile à plier, à brancher et à ranger, elle est aussi légère comme une plume grâce à son corps en aluminium. Profitez d’une réduction de 35 € avec le code FAST35GO, mais si celui-ci est épuisé, vous pouvez utiliser le code ESD1129 pour une réduction de 29 €.

Notez enfin que d’autres codes promo sont valable pour tout le site. Par exemple, obtenez 8 € de réduction sur 50 € d’achat avec le code 11AE08. Mais aussi 11€ sur 70 € avec le code 11AE11, 15 € sur 110 € avec 11AE15, 22 € sur 150 € avec 11AE22, 30 € sur 199 € avec 11AE30, 45 € sur 299 € avec 11AE45 et 60 € sur 399 € avec 11AE60.