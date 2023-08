Fermeture de Zenfone : vraie ou fausse rumeur ?

Le 25 août, le média en ligne Technews Taïwan relate une restructuration interne d’ASUS, qui se traduirait par la fermeture de plusieurs départements et divisions. Au rang des concernés, la branche Zenfone de la marque aurait donc été fermée et ses employés transférés vers les équipes du ROG Phone. Cette information semble d’ailleurs confirmée par des éléments conjoncturels, tels que l’impossibilité de déverrouiller le bootloader sur les appareils de la gamme ainsi que le retrait des anciens Zenfone du site d’ASUS.

ASUS a démenti l’information

Mais voilà, le problème avec les rumeurs, c’est qu’elles ont tendance à être fausses. Chose vérifiable avec cette histoire de division Zenfone. Alors que tous les éléments de Technews Taïwan semblent confirmer que le Zenfone 10 sera le dernier modèle de la gamme, voici que ASUS vient démentir toute fermeture de branche ou de département. Dans son communiqué, la marque annonce que ses deux gammes de smartphones, Zenfone et ROG Phone, sont maintenues.

Good News! ASUS is not shutting the Zenfone division! https://t.co/r2a5AfJLLo — Android Authority (@AndroidAuth) August 29, 2023

Quel futur pour le Zenfone ?

La gamme de smartphones compacts d’ASUS est donc bel et bien toujours de la partie. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite pour un Zenfone 11 ou un autre successeur au dernier modèle sur le marché. Pour autant, l’entreprise l’assure dans sa note de presse, une suite est prévue. La marque donne rendez-vous en 2024 pour l’annonce des nouveaux modèles de ses différentes séries.

Une bonne nouvelle donc, car la gamme Zenfone a toujours su convaincre. Compacts, haut de gamme et performants, les appareils de la série ne déçoivent jamais. Il n’y a donc plus qu’à attendre 2024 pour en apprendre plus sur le successeur au Zenfone 10 !

Moi qui pensais passer une rentrée sur les chapeaux de roues, je ne m'attendais pas à ça : Un point s'impose au vu du nombre d'articles qui paraissent pour relayer une rumeur… — Olivier VONGXAY (@OlivierVongxay) August 29, 2023