Faut-il acheter le smartphone Google Pixel 5 : les avantages

Un appareil photo de précision

Aujourd’hui, tout passe par la qualité des photos et il est impossible de choisir un smartphone sans tenir compte de la partie caméra. Le Google Pixel 5 répond à toutes vos attentes sur ce plan, car son appareil photo est son principal atout. En effet, avec son îlot photo dorsal doté de 2 capteurs (1 : 12,2 Mpx et 2 : 16 Mpx) et son appareil photo frontal de 8 Mpx, le Pixel 5 vous offre une qualité d’image impeccable.

Grâce à l’intelligence artificielle de Google, ce smartphone prend de très beaux clichés et les vidéos obtenues sont très claires, car le téléphone est doté d’une stabilisation impeccable. Vous obtiendrez donc des clichés dignes d’un appareil photo professionnel avec ce petit téléphone portable.

Des très bonnes fonctionnalités

On a beau vouloir de très belles photos et vidéos, ce critère ne suffit pas à lui seul pour choisir un téléphone. Google vous offre encore plus avec Pixel 5. Ce téléphone est doté de plusieurs autres atouts au nombre desquelles on retrouve :

Un processeur de qualité qui supporte la 5G.

Une batterie d’une très bonne autonomie allant jusqu’à 48 h.

La capacité de charge rapide.

La recharge d’autres appareils compatibles.

Une lentille ultra grand-angle.

Un espace illimité de stockage sur le service Google Photos.

La priorité sur les mises à jour du système Android.

Un téléphone très esthétique

Le Pixel 5 allie son côté fonctionnel à un très beau design. Avec ses dimensions de 70,4 x 144,7 x 8 mm et son poids de 151 g, il est léger et facile à prendre en main. Il est revêtu d’une coque en plastique renforcée avec du métal qui lui donne un air très moderne. Du premier coup d’œil, on peut constater que le téléphone est simple et beau. Tout ce qu’il y a de tendance cette année.

Les professionnels des smartphones pourront s’émerveiller devant les détails de design comme le parfait positionnement du capteur d’empreinte, du flash de l’appareil photo ou l’absence de haut-parleur sur la tranche du téléphone.

Un autre avantage de ce smartphone réside dans la très bonne adaptation de son écran 6 pouces aux couleurs. Avec une définition de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Pixel 5 ne réfléchit pas la luminosité de l’environnement dans lequel il se trouve. Vous pourrez donc l’utiliser en plein soleil sans qu’il génère de reflets et sans que la qualité de l’affichage soit altérée.

Un smartphone à prix abordable

Le Pixel 5 de Google est un téléphone milieu de gamme de 800 euros qui a pourtant la quasi-totalité des fonctionnalités de base des smartphones haut de gamme. Pour l’obtenir à un prix réduit, vous pouvez voir toutes les réductions FNAC ici. Pour parvenir à le vendre à ce prix, le fabricant a dû supprimer certaines options superflues du Pixel 4 comme le caisson en verre qui est remplacé par de l’aluminium et le scan de déverrouillage facial multipoint qui est remplacé par le lecteur d’empreintes digitales.

En somme, le Google Pixel 5 est un smartphone très intéressant et c’est celui dont vous avez besoin. Il est beau, esthétique et performant. Ce téléphone intelligent vous permet de faire de magnifiques photos et vidéos et vous pouvez l’avoir au prix très abordable de 800 euros.