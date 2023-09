Fausses applications : comment les repérer pour éviter de les télécharger ?

Dans l’ère numérique actuelle, les applications mobiles sont devenues omniprésentes, offrant une pléthore de fonctionnalités et de divertissements. Cependant, cette profusion a également ouvert la porte à la prolifération des fausses applications, potentiellement nuisibles…

Dans cet article, nous explorerons les méthodes pour repérer et éviter ces applications frauduleuses, protégeant ainsi votre appareil et vos données personnelles. Découvrez ainsi comment rester en sécurité dans le monde des applications mobiles.

Qu’est-ce qu’une fausse application et où peut-on en trouver ?

Les fausses applications sont conçues pour ressembler et fonctionner comme des applications légitimes. Cependant, elles ont pour but essentiel de mener des activités malveillantes, comme la surveillance de l’activité de votre appareil, l’affichage de publicités non sollicitées ou l’installation de logiciels malveillants sur votre téléphone.

Vous pouvez rencontrer ces fausses applications dans les stores officiels d’applications officiels ou dans de faux magasins d’applications ainsi que dans des e-mails de phishing.

Comment repérer les fausses applications ?

Les contrefaçons n’existent pas uniquement dans l’univers du luxe, mais aussi dans des services comme les applications qu’on peut trouver sur un téléphone. Certaines imitent des applications célèbres tandis que d’autres promettent des services qui ne sont qu’une façade pour dissimuler des logiciels malveillants. Pour les déjouer, il faut se concentrer sur quelques points détaillés ci-dessous et rester attentif à certains détails.

Dans tous les cas, protégez votre téléphone avec un VPN et un antivirus qui éviteront la plupart des conséquences fâcheuses de telles applications. Et, si vous en avez téléchargé une par mégarde, effacez-la et signalez-la sur le magasin d’applications où vous l’avez trouvée.

Le nombre de téléchargements

Le nombre de téléchargements est un indicateur assez fiable de la qualité d’une application. Une application très peu téléchargée n’est pas forcément douteuse, mais disons qu’il faut l’aborder avec une grande prudence et faire d’autres recoupements avant de l’utiliser.

Le développeur

Chaque application a un développeur, l’entreprise qui a créé l’application. Les fausses applications peuvent utiliser un nom de développeur dont l’orthographe est similaire à celle de son homologue d’origine. En cas de doute, recherchez le nom du développeur sur Internet pour en savoir plus à son sujet. Très souvent, vous trouverez des mentions de ce développeur sur des forums ou des groupes de discussion, si celui-ci est à l’origine d’applications malveillantes. Dans ce cas, vous pouvez ignorer cette application et ne pas la télécharger.

Les avis des utilisateurs

Il est toujours sage de lire les critiques d’une application avant de la télécharger. Si une application est fausse, les utilisateurs s’en plaignent généralement dans la section d’évaluation et vous trouverez des commentaires peu élogieux, voire alarmants. En cas de ce genre de commentaires, évitez à tout prix de télécharger l’application sur votre appareil.

De la même façon, des critiques uniquement parfaites peuvent éveiller le doute sur la véracité d’une application, même si ce n’est pas systématique.

Les autorisations de l’application

Les contrats de service sont ennuyeux à lire, mais si vous avez des doutes sur la légitimité d’une application, ils peuvent être utiles. En particulier, les autorisations qui vous sont demandées. En effet, les fausses applications ont souvent des demandes d’autorisations intrusives et sans rapport avec leur utilisation précise. Par exemple, une application de retouche d’image qui a besoin d’accéder à votre liste de contacts est forcément douteuse et cache des intentions certainement malveillantes.

L’icône de l’application

Les fausses applications possèdent généralement une icône d’application qui ressemble à une vraie, généralement en utilisant un design similaire ou des couleurs approchantes pour créer de la confusion. Soyez donc attentifs aux détails et vigilants lorsqu’une application essaye de vous tromper avec une icône qui ressemble un peu trop à une application de renom.

Les fautes de frappe et de grammaire

Les fautes de frappe et de grammaire devraient être rares chez les développeurs d’applications légitimes, car ils disposent généralement d’une équipe d’éditeurs qui s’occupent de publier leurs applications. Si une application que vous essayez de télécharger comporte des fautes d’orthographe ou de grammaire évidente dans le nom ou la description de l’application, elle est probablement fausse.