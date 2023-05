Fausse appli, vrai malware : une nouvelle arnaque à ChatGPT !

Pour l’heure, ChatGPT, la solution IA d’OpenAI, n’est disponible que sur navigateur et gratuitement. Une option payante, à 20$ par mois, est bien proposée par l’entreprise, mais aucune application mobile officielle n’a, pour l’instant, été déployée. Pourtant, sur les stores Android et iOS, des dizaines d’applications pullulent, allant jusqu’à reprendre les codes de la marque OpenAI.

C’est le chercheur en cybersécurité Alex Kleber qui, dans un récent rapport, a identifié sur le Store Apple une arnaque à grande échelle. Un grand nombre d’applications, proposant un service de chatbot propulsé par GPT-4, ne seraient en réalité que des clones. Derrière ces outils, le même développeur qui, derrière plusieurs comptes, trompe l’utilisateur en reprenant les codes visuels d’OpenAI.

