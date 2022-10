Faites des économies : 4 sites contre l’inflation !

On ne va pas se cacher, les temps sont un peu durs financièrement pour tout le monde. Alors faire des économies est devenu autant un sport qu’une nécessité pour de nombreux foyers. On vous parle donc ici aujourd’hui de quelques adresses à suivre pour continuer à vivre sans (trop) vous priver.

Anti-crise

Lancé en 2014, Anti-crise.fr a été créé par un couple qui vivait à l’époque du RSA. Bien obligés de faire attention à chaque euro qu’ils dépensaient, ils se mettent alors à dégoter les meilleurs plans et ouvrent en suivant le site. Vous y trouverez des catalogues de promotions, des bons de réductions, des plans pour tester des produits gratuits ou recevoir des échantillons et autres astuces pour dépenser moins, tout simplement.

Dealabs

Fondé lui en 2011, Dealabs est simplement la foire aux bons plans ! Ce sont les utilisateurs qui les partagent et vous y trouverez donc absolument tout ! Du dernier Blu-ray sorti à des chemises pas chères en passant par des offres de montres… Un peu difficile de s’y retrouver la première fois que l’on visite la page, mais un moteur de recherche vous permet de filtrer les résultats et d’y voir plus clair. Préparez-vous à y passer du temps mais vous ferez de très bonnes affaires en récompenses.

Groupon

Difficile de ne pas parler de Groupon quand on évoque les économies à faire. Là aussi, vous trouverez de tout et le plus intéressant reste de loin les réductions sur les restaurants et activités classés par région, voire ville. Y a à boire et à manger (au sens propre comme au figuré) mais si on sait faire le tri, on peut vraiment faire de belles affaires.

Dans le même style, pour les restaurants uniquement, vous trouverez assiette à votre fourchette sur le bien nommé The Fork.

Hamster Joueur

Oui, manger c’est bien, on est tous d’accord mais que serions-nous sans jeu vidéo ? Des animaux ? Des âmes perdues ? Un monde en crise ne doit donc jamais vous empêcher de jouer et vous trouverez les meilleurs plans chez Hamster-Joueur. L’offre y est pléthorique et couvre l’ensemble des consoles, PC mais aussi les Blu-ray, dvd et parfois tout ce qui est goodies ayant une connexion avec l’univers cher à Mario et Sonic. De quoi trouver son bonheur vidéoludique.