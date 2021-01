Fairphone 3+, le smartphone le plus durable, équitable et éco-responsable du marché

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement français vient d’instaurer un nouvel indice de réparabilité. Cette note, qui va de 1 à 10, sera apposée sur plusieurs appareils électroniques, comme les smartphones, les PC portables, ou encore les machines à laver. L’idée est simple, permettre aux consommateurs de voir rapidement si « un objet est facilement réparable ou non ».

Avec cet indice, le gouvernement espère également amener les constructeurs à changer leur comportement, en les amenant à produire de manière plus responsable, plus écologique, et en rendant leurs produits plus simples à réparer. Et justement, certaines entreprises n’ont pas attendu l’instauration de cet indice pour faire rimer téléphonie et écologie par exemple.

C’est notamment le cas de la marque Fairphone, qui depuis plusieurs années maintenant fabrique des smartphones équitables. Fairphone milite en effet pour une téléphonie mobile plus responsable, et œuvre activement pour une réduction des déchets électroniques, et pour une meilleure réparabilité des produits, et ce afin de diminuer le gaspillage.

« L’industrie électronique participe à la destruction de l’environnement, à la production des déchets et à la perpétuation d’injustices sociales. Selon nous, le meilleur moyen de révolutionner ce secteur est de le transformer de l’intérieur », écrit Fairphone sur son site officiel. Après un Fairphone 3 couronné par le site iFixit comme le smartphone avec la meilleure réparabilité (10/10), le constructeur a lancé durant l’été 2020 le Fairphone 3+, une version équipée de nouveaux appareils photo.

Le Fairphone 3+, un condensé du savoir-faire de Fairphone

Appareil Fairphone oblige, le Fairphone 3+ est livré sans chargeur ni câble de chargeur. Tandis qu’Apple commence à tout juste à ne plus proposer de chargeur avec ses iPhone 12, Fairphone le fait depuis plusieurs années déjà. On retrouvera dans la boite un mini tournevis Phillips #00, qui vous permettra de démonter, réparer ou moderniser votre smartphone à votre guise.

Le smartphone, qui est composé à 45% de matériaux plastiques recyclés, embarque un écran LCD en définition FullHD+ 2160 x 1080 pixels de 5,65 pouces, le tout protégé par un verre Gorilla 5. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 632, qui d’après le fondateur de Fairphone, est une puce « à l’épreuve du temps pour les années à venir ».

Le Soc s’accompagne d’ailleurs de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne, le tout extensible via microSDXC. Concernant la batterie, il faudra compter sur une batterie généreuse de 3040 mAh compatible avec la recharge rapide en USB Type-C. Quant au volet photo, le Fairphone 3+ embarque un capteur principal de 48 MP et un capteur selfie de 12 MP à l’avant.

« Grâce à la technologie du Pixel binning, notre nouveau capteur haute définition de 48 MP est toujours prêt – même pour les scènes à faible luminosité. Ici, quatre pixels sont combinés pour former un grand superpixel qui capture quatre fois plus de lumière tout en étant raisonnable pour la mémoire de votre téléphone », assure le constructeur.

Si vous êtes donc intéressé par un appareil respectueux de l’environnement et doté d’une grande réparabilité, le Fairphone 3+ est proposé à 469 € sur le site officiel de Fairphone. Il est livré sous 2 à 5 jours depuis les Pays-Bas, garanti 2 ans et si vous changez d’avis, le retour est gratuit pendant 14 jours.