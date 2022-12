Faillite BlockFi et FTX : récupérez et sécurisez vos cryptos !

Le monde de la crypto fait parler de lui en ce moment, mais pas vraiment en bien. Si les prix sont bas et que les marchés sont frileux, ce sont surtout les faillites successives des deux grosses plates-formes FTX et BlockFi qui ne rassurent pas.

Des colosses aux pieds d’argile…

Il ne s’agit pas de failles dans une blockchain particulière ou d’un défaut de conception d’une crypto, mais d’erreurs de gestion dramatiques qui ont conduit à ces faillites. FTX, qui pesait jusqu’ici 32 milliards de dollars, est mise sous tutelle et BlockFi a été entraîné dans la chute du géant du trading. Si le n°2 du secteur est mort, pourquoi pas le n°1 ? Binance ou Coinbase (entrée en bourse l’année dernière) sont en bonne santé, mais qui sait de quoi sera fait demain ?

En fait, toutes les plates-formes de ce type peuvent passer à la trappe : Crypto.com, Kraken, KuCoin, CoinEx… Certes, il faut passer par eux pour acheter ou vendre, mais vous ne devriez jamais laisser votre argent chez eux, car dès que ça tourne chocolat, les dirigeants ferment les robinets et il est impossible de récupérer son argent. Au final, ces plates-formes sont centralisées : comme les banques traditionnelles, elles contrôlent l’argent que vous leur confiez.

Réappropriez-vous vos cryptos : elles sont à vous !

Or, pour profiter pleinement du potentiel des cryptomonnaies, il faut réellement posséder ses jetons. C’est bien beau de faire des discours sur l’émancipation grâce aux cryptomonnaies, mais on voit bien que la limite ce sont ces plates-formes gigantesques qui gardent votre argent tout en vous donnant des miettes à base d’airdrops ou de IDO. On se souvient aussi que pendant la crise du Covid, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a gelé les comptes cryptos des soutiens au mouvement « Freedom Convoy ».

Bref, il est temps de partir de ces sites et de se réapproprier ses cryptomonnaies. Pour cela, nous avons deux solutions pour vous : une gratuite et une payante…

MetaMask : la solution gratuite

MetaMask est un portefeuille logiciel qui prend la forme d’une extension pour navigateur ou d’application mobile. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il s’agit juste de le télécharger et de suivre les instructions pour créer votre portefeuille. Notez que si vous avez déjà un compte MetaMask sur une autre plate-forme, vous pourrez aussi l’importer. Faites Créer un portefeuille et choisissez un mot de passe. Vient ensuite la génération de la phrase secrète de récupération. Il s’agit de 12 mots aléatoires en anglais qu’il faudra noter et garder en lieu sûr, dans un coffre ou dans un disque dur chiffré.

Attention, sans cette phrase de récupération, vous ne pourrez pas récupérer vos cryptos. Vous êtes le seul maître à bord maintenant ! Une fois que votre compte est configuré et que vous avez mis en sécurité votre phrase secrète et votre mot de passe, vous pouvez transférer vos cryptos sur ce wallet en envoyant les jetons sur l’adresse de votre compte MetaMask.

Ici ça peut se compliquer un peu, même si on trouve de nombreux tutos sur Internet. Pour faire simple, MetaMask est conçu pour la blockchain ERC-20, celle de l’Ethereum. Si vous voulez mettre d’autres cryptos, il faudra ajouter les jetons manuellement (Importer des jetons en bas de l’extension pour navigateur ou de l’application mobile). Si le jeton n’est pas sur le bon réseau, il faudra alors ajouter le réseau requis en allant dans Portefeuille (mobile) ou en déroulant le menu du haut (celui qui mentionne de base Réseau Principal Ethereum). Tout cela semble complexe, mais il n’en est rien. Prenez juste le temps de bien maîtriser l’application…

MetaMask est gratuit, mais il a deux désavantages : c’est un « hot wallet » connecté 24h/24 à Internet : il est donc sensible au piratage, même si c’est peu probable. Mais le gros bémol c’est qu’il n’accepte pas les Bitcoins. Alors qu’il a été créé pour l’Ethereum, MetaMask fonctionne donc pour toutes les crypto ERC-20, mais aussi pour les blockchains Avalanche, Binance Smart Chain ou Polygon. Si vous avez du Bitcoin, nous pouvons vous conseille Jaxx Liberty.

Ledger : la solution ultime… Mais payante

Ledger est une marque française (cocorico !) qui propose des clés pour sécuriser vos cryptos. Votre argent n’est pas stocké dessus : vos cryptos restent dans la blockchain, mais les Ledger Nano S et Nano X permettent de sécuriser leur accès. À l’inverse de MetaMask, il s’agit d’un « cold wallet » qui ne sera connecté à Internet que lorsque vous devrez faire des opérations. C’est la solution la plus sûre du marché. Comme MetaMask, les clés Ledger fonctionnent avec une phrase secrète : si vous perdez la clé ou si elle est volée, vous pourrez quand même retrouver votre portefeuille. Ces appareils peuvent être connectés sur un logiciel PC/Mac ou une application mobile. Si les clés Ledger vous intéressent, nous avons fait un tutoriel pour les débutants et vous les trouverez ici au meilleur prix.

Ces clés coûtent 79 € et 149 €, mais si la Ledger Nano X est plus chère c’est qu’elle est compatible Bluetooth et elle permet de sécuriser un portefeuille plus vaste. Pour profiter des

Coinhouse : pour acheter vos cryptomonnaies

Si vous désirez acheter vos cryptoactifs pour ensuite les transférer sur MetaMask ou une solution Ledger, nous pouvons vous conseiller Coinhouse. Cette société française enregistrée auprès de l’autorité qui régule les marchés financiers en France propose des commissions fixes, la possibilité de payer par carte bancaire ou par virement. L’inscription est rapide et votre compte sera validé en 2 heures. Suivez le tutoriel que nous avons fait, vous verrez qu’il n’y a rien de plus simple.