Facebook devient payant ? La vérité.

Depuis le temps que l’on entend parler d’un Facebook payant, il fallait bien que ça arrive ! À moins que ce ne soit WhatsApp qui change de modèle d’affaires ? En fait, non, toujours pas. Malgré la rumeur persistante des derniers jours, aucune des plates-formes du groupe Meta ne va devenir payante. Cependant, il n’y a jamais de fumée sans feu : le géant des réseaux sociaux a bien décidé d’introduire un abonnement sur ses sites, mais ce n’est pas ce que vous croyez.

Un abonnement pour se conformer au RGPD

Dernièrement, un étrange message apparaît en ouvrant Facebook ou Instagram. Celui-ci indique à l’utilisateur qu’il peut changer son utilisation : soit souscrire à un abonnement, 12,99€ par mois, pour ne plus être soumis aux publicités, soit continuer un usage gratuit de la plate-forme, mais avec des publicités ciblées. Derrière ce choix, Meta cherche en réalité à conserver son activité de collecte de données à des fins publicitaires.

Petite explication. Depuis plusieurs mois, le régulateur européen de la donnée cherche à bloquer le ciblage publicitaire par Meta, jugeant que l’entreprise ne récupère pas de consentement explicite de l’utilisateur. Alors, pour éviter toute sanction, le groupe américain tente une stratégie plutôt audacieuse : proposer une alternative au travers de ce fameux abonnement.

Que se passe-t-il si je ne paie pas ?

Dans les faits, cet abonnement ne présente pas de réel intérêt pour l’utilisateur. D’ailleurs, aucune fonctionnalité premium n’est mise en avant : il ne s’agit que d’un mode ‘Sans publicité’ du réseau social. Et pour cause ! Meta n’a, en réalité, aucun intérêt à promouvoir ce format. Le gros de son modèle d’affaires reposant sur ses activités de régies publicitaires, le réel but de cet abonnement est de récupérer le consentement de l’utilisateur quant au ciblage. Et c’est tout. Alors, si vous ne payez pas, rien ne change pour vous : vos données seront toujours collectées, vendues à des annonceurs, puis votre fil d’actualité rempli de messages promotionnels ciblant vos habitudes.

Facebook payant : légende ou anticipation ?

Bon, mais du coup, un Facebook ou un Instagram payants ne sont-ils que des légendes ? Pour l’heure oui, même si des officiels de Meta ont propagé la rumeur d’une version premium de ces réseaux récemment. Une réflexion menée suite aux changements chez Twitter / X mais qui, à première vue, n’aura pas aboutie. Pour autant, chez Meta, on cogite à optimiser la rentabilité du groupe : à titre d’exemple, très récemment, le “Head of WhatsApp” envisage l’ajout prochain de publicités sur la messagerie.

Alors, résumons : non, Facebook ne devient pas payant, ni Instagram. Oui, un abonnement est dorénavant proposé, mais il ne s’agit pas d’un réel format premium. Peut-être, dans le futur, le modèle d’affaire de Meta pourrait changer. Mais, pour l’heure, rien de tout cela à l’horizon. Nous pouvons reprendre une activité normale.