Exynos 2400 : Samsung de retour avec une puce hors-norme !

C’est une rumeur qui court depuis maintenant quelques mois : Samsung serait sur le point de relancer ses puces Exynos sur ses flagship, en les intégrant à sa série Galaxy S24. Si pour l’heure, certains indices laissent penser à une cohabitation avec Qualcomm, au travers d’une Snapdragon pour la version Ultra, la puce Exynos 2400 semble cependant se confirmer.

D’abord annoncée pour le second semestre 2023, la puce Exynos 2400 a été repoussée encore et encore par Samsung. Présentée officiellement par la marque, son existence est cependant confirmée, sans doute dès janvier prochain pour la série S24. Mais quelles sont ses caractéristiques ?

Exynos is coming back again to flagship Samsung phones.

I don't know how to feel or what to expect.

I am worried about some crucial things that they might not be able to achieve (like power efficiency and heat management), but I'm also glad that there's more competition. pic.twitter.com/qWAgTi0xNe

— Alvin (@sondesix) October 13, 2023