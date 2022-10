Expert RAW : 8 téléphones Samsung feront des photos encore plus belles. Et le vôtre ?

C’est toujours une bonne surprise lorsque l’appareil que vous avez acheté il y a deux ans se dote d’une nouvelle fonctionnalité gratuite. Il faut dire que lorsqu’on dépense une grosse somme pour un appareil Premium, on est en droit de demander un peu plus que des patchs de sécurité. Les Google Pixel ont leur « Feature Drops » avec dernièrement la fonction Gomme magique ou la Détection d’accident de voiture, mais Samsung propose aussi des améliorations très sympas…

Quels sont les appareils éligibles ?

Alors que l’application Samsung Expert RAW a débarqué en février 2022 avec les Galaxy S22, S22+, S22 Ultra et les Fold4, les Galaxy S21 Ultra et les Galaxy Fold3 ont été servis très rapidement après. C’est maintenant au tour des Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra et Fold2 d’en profiter. Malheureusement, les autres S20, S21, Note 20 et Note 21 n’y auront pas le droit. Même chose pour le premier Fold. Il semble qu’il faille au moins un Exynos 990 ou un Snapdragon 865 ainsi qu’un zoom optique x2 ce qui exclut les Galaxy Flip par exemple. Ce qui est étrange c’est que la Galaxy Tab S8 est apparemment éligible alors qu’elle ne propose pas de téléobjectif.

Mais qu’est-ce que c’est Expert RAW exactement ?

Samsung Expert RAW : qu’est-ce que ça apporte ?

Gratuite sur le Galaxy Store pour les appareils compatibles, Expert RAW est une appli qui permet d’obtenir des photos encore plus belles depuis votre appareil Samsung. Le format RAW est un format de photo spécial qui produit des images non compressées, contenant toutes les informations capturées par l’objectif. Ce type de fichier est certes un peu lourd, parfois plus de 25 Mo par cliché, mais il permet de modifier en profondeur la photo : balance des blancs, exposition, température, contraste, coloration, HDR, ombres, lumière haute, netteté, etc. Bien sûr, vous pouvez effectuer ce type de réglages sur un fichier JPEG, mais le résultat ne sera jamais aussi abouti. Un fichier RAW c’est un diamant brut qu’il faut tailler.

Une interface simplifiée et une compatibilité avec Lighroom

Expert RAW propose une interface simplifiée directement sur son smartphone : pas besoin d’exporter vos fichiers sur un ordinateur et pas besoin d’être un expert en photographie puisque l’appli propose une expérience conviviale. Néanmoins les « pro » aimeront la possibilité d’exporter un profil Samsung Expert RAW directement sur Adobe Lightroom pour encore plus de réglages. Une application que nous ne pouvons que vous conseiller.