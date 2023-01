Est-il possible de nouer des relations à l’ère du « Hesi-Dating » ?

L’Hesi-Dating défini un sentiment d’indifférence totale à l’égard des rendez-vous et l’incertitude d’une personne quant à sa volonté d’entamer une relation.

Selon Plenty of Fish, environ 70 % des célibataires ne sont pas sûrs de vouloir une relation aujourd’hui et sont prêts à s’ouvrir à de nouvelles personnes. La raison de ce phénomène, comme vous pouvez le deviner, est le coronavirus et d’autres bouleversements mondiaux. C’est à cause d’eux que de nombreux contemporains ont eu un fort sentiment d’incertitude quant à leur propre vie. Et si l’on n’a pas confiance en l’avenir, y a-t-il lieu de penser à une relation sérieuse ? C’est cette question que de nombreux contemporains se posent et ils ne trouvent souvent pas de réponse …

Comment reconnaître un ou une « hesidater » et ne pas perdre de temps à communiquer en vain

Les rencontres en ligne sont toujours un jeu de hasard. Vous ne pouvez jamais savoir à 100% quel genre de personne se trouve de l’autre côté de l’écran, quels sont ses objectifs et si votre relation a une chance de se développer. Il arrive souvent qu’une personne communique avec un ou une « hesidater », mais qu’elle ne le sache même pas. Vous pouvez faire des projets de votre côté, rêver de vous rencontrer hors ligne dès que possible et planifier une vie heureuse ensemble. Pourtant votre interlocuteur ou votre interlocutrice peut avoir une perception complètement différente de votre communication et ne pas du tout avoir l’intention d’entamer une relation sérieuse. Cela résulte souvent sur une perte de temps et une source de frustration.

Pour éviter que cela ne se produise, nous voulons partager avec vous quelques conseils sur la façon de reconnaître immédiatement un ou une « hesidater » et de ne pas perdre de temps en vain :

La personne évite par tous les moyens une vraie rencontre et trouve constamment des excuses. Pour beaucoup, le passage du format de communication en ligne au format hors ligne est une étape trop sérieuse et responsable. Elle évoque prétendument et immédiatement l’affection et la nécessité de développer davantage les relations. Les « hesidaters » ne sont généralement pas prêts pour cela, ils trouvent donc tous les prétextes pour refuser une vraie rencontre.

Une nouvelle connaissance change de plan au dernier moment, qui plus est, plusieurs fois de suite. Il semblerait que vous ayez finalement convenu d’aller dans un café ou au moins de communiquer par chat vidéo, mais soudain, votre interlocuteur ou votre interlocutrice annule tout. Si cela se produit une fois, ce n’est pas grave, cela peut arriver. Mais lorsque cela se répète sans cesse, il convient de se demander s’il vaut la peine de poursuivre la communication.

La personne répond à contrecœur à des questions sérieuses et essaie de tout transformer en plaisanterie. Une communication excessivement sérieuse et franche est un signe d’affection croissante pour cette personne, et comme elle essaie d’éviter cet attachement, les conversations sérieuses, en règle générale, ne mènent à rien du tout.

Vous devez attendre longtemps pour obtenir une réponse à vos messages. Bien sûr, il arrive que votre interlocuteur ou votre interlocutrice rate vos messages ou soit occupé(e) — c’est normal. Mais si vous le ou la voyez se montrer en ligne mais s’obstiner à vous ignorer, puis répondre après un long moment, il s’agit probablement d’un ou d’une hesidater qui ne veut pas s’attacher à vous.