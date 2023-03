Espionnage : Poutine déclare la guerre à WhatsApp et Snapchat

Depuis que l’armée russe a attaqué l’Ukraine, rien n’est plus pareil dans l’équilibre du monde et la patrie de Tolstoï n’en finit plus de subir des sanctions internationales pour mettre à mal son économie. De son côté, l’empire est bien décidé à ne pas se laisser faire et réplique comme il le peut. Alors on tente de se passer de tout ce qui peut être, par exemple, d’origine américaine, que ce soit estampillé AMD, Intel, Microsoft ou Google par exemple. Difficile de faire l’impasse sur Windows et Android, mais la motivation russe est belle est bien là. Dernièrement, c’est du côté des messageries que s’est portée l’offensive.

WhatsApp : message mal reçu

Depuis le 1er mars, l’autorité russe de régulation Roskomnadzor a ordonné aux organisations russes de ne plus utiliser certaines messageries étrangères. Dans le communiqué, nous découvrons que cela englobe Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp et WeChat. À noter que Zoom et Signal ne sont pas visés par cette décision.

La mesure ne vise pour l’instant que les organisations officielles russes et non la population civile qui pourra toujours se servir de ces messageries à sa guise. Elles restent donc toujours disponibles sur les plateformes et il n’est pour l’instant pas question de blocage ou de bridage. Jusqu’à quand ? Difficile à dire, mais il va être difficile de contrôler tous les agissements et appareils d’une population aussi large que celle de la Russie.

Vous allez me dire que si la Chine y arrive, pourquoi pas dans un autre pays ? Dans son désir de se couper d’une quelconque dépendance venant de l’Occident, on peut faire confiance à Vladimir Poutine pour trouver un moyen d’arriver à ses fins.