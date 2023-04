Espionnage d’un smartphone : mSpy c’est la solution !

mSpy est une application de surveillance et de suivi mobile conçue pour les appareils iOS et Android. Elle est destinée aux parents qui souhaitent surveiller l’activité des téléphone de leurs enfants. Toute autre utilisation est proscrite. mSpy est une application extrêmement puissante car complètement invisible et complète car elle surveille l’entièreté des activités d’un smartphone.

Pour y voir plus clair, nous allons vous présenter les principales fonctionnalités de mSpy :

Surveillance des appels

Vous pouvez voir les appels entrants et sortants, y compris les informations de contact associées, la date et l’heure de chaque appel, la durée de l’appel, etc.

Suivi des messages texte

Vous pouvez accéder aux messages envoyés et reçus, ainsi qu’aux images et vidéos associées. Cela fonctionne en temps réel avec les SMS, mais aussi tous les réseaux sociaux…

Localisation GPS

Vous pouvez suivre la position de l’appareil en temps réel à l’aide du GPS intégré. On compte même une option permettant d’être notifié si le smartphone se trouve à un endroit où il ne devrait pas être…

Surveillance des applications

Vous pouvez suivre l’activité des applications, y compris les messages instantanés, les réseaux sociaux, les e-mails, les contacts, etc. On peut même bloquer les applis indésirables.

Surveillance de l’utilisation d’Internet

Vous pouvez voir les sites Web visités, les marques-pages enregistrés, les recherches effectuées, etc. Il y a aussi une liste noire de termes que vous pouvez mettre en place. Dès qu’un mot interdit est tapé, vous serez prévenu.

Surveillance des médias sociaux

Vous pouvez suivre l’activité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, etc.

Invisibilité totale

Une fois installé sur l’appareil que vous voulez surveiller, mSpy est complètement invisible. Seule une remise à zéro complète du smartphone pourra le désinstaller et même dans ce cas précis, vous serez mis au courant et vous pourrez le réinstaller sans repayer (vous payez pour le service et pas pour l’appli).

Pour comprendre comment fonctionne mSpy et comment l’installer, nous avons même mis en ligne une vidéo détaillée.

mSpy, combien ça coûte ?

mSpy propose plusieurs formules avec des tarifs dégressifs. Si un mois de mSpy coûte 41,99 €, cela ne vous coûtera que 23,56 €/mois si vous vous engagez pour un trimestre. Mais le meilleur choix est certainement l’offre pour un an en promo à 9,91 €/mois…