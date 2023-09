Espionnage de vos données : ne choisissez pas n’importe quel VPN !

Choisir un VPN dans un paradis fiscal ou un pays allié des USA ne va pas vous aider à rester anonyme. Il suffit que l’Oncle Sam fasse les gros yeux et les belles promesses de « no log » vont voler en éclat. Quitte à payer pour un VPN, autant être sûr d’en avoir pour son argent…

Le but d’un VPN est de protéger ses données avec un chiffrement de son trafic Internet et de se localiser dans un pays d’emprunt, soit pour contourner les géorestrictions et la censure, soit pour brouiller encore un peu les pistes. Mais il ne faut pas être dupe : il suffit d’une enquête en bonne et due forme pour retrouver n’importe qui, VPN ou pas.

Les services VPN eux-mêmes peuvent être mis « sur écoute », mais vous prenez encore plus de risque à utiliser un service de ce type dans un paradis fiscal comme les Îles vierges britanniques (suivez mon regard) ou un pays des Five Eyes (USA, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada et Royaume-Uni), tous copains comme cochons lorsqu’il s’agit de surveiller les citoyens.

Aucun VPN n’est parfait, mais si nous devions en conseiller un ce serait CyberGhost.

Pourquoi ?

CyberGhost est situé en Roumanie. Il est donc juridiquement dans l’Union européenne avec son RGPD et ses services secrets incompétents (c’est une plaisanterie, n’allez pas nous dénoncer !). Il faut savoir que la Roumanie est un pays qui a connu une dictature très violente et que le respect de la vie privée et des libertés individuelles est très ancré depuis que le peuple a repris la main du pays en 1989.

Ne croyez pas que tous les VPN se valent !

Contrairement à de nombreuses autres juridictions, la Roumanie n’est pas soumise aux accords de surveillance internationaux. Cela signifie que les lois de protection de la vie privée de la Roumanie offrent un environnement plus favorable à la confidentialité en ligne. Les fournisseurs de VPN ne sont pas tenus de conserver les journaux de données, garantissant ainsi que vos activités en ligne restent privées et confidentielles. La Roumanie est célèbre pour son engagement en faveur de la liberté d’expression et de la protection de la vie privée. Cela signifie que CyberGhost opère dans un environnement où les pressions gouvernementales pour accéder aux données des utilisateurs sont réduites.

Le VPN édite même régulièrement un rapport des demandes envoyées par les polices étrangères, les syndicats du cinéma ou d’autres entités. Que font-ils de ces requêtes ? Rien. Un verre de Țuică et on oublie.

Des serveurs « NoSpy »

Seul bémol à cette mécanique bien huilée : les serveurs basés à l’étranger potentiellement « sur écoute ». Heureusement, CyberGhost a trouvé la parade : le VPN propose des serveurs NoSpy exclusivement sur CyberGhost. Tous basés à Bucarest, la capitale roumaine. Impossible alors pour un état étranger de récupérer quoique ce soit.

Des tas de fonctionnalités et un prix très intéressant

En dehors de cet avantage crucial, CyberGhost propose 9247 serveurs dans 90 pays avec des serveurs spécialisés dans le streaming, le téléchargement Torrent ou le gaming, la possibilité d’avoir une IP fixe, une protection sur 8 appareils en même temps (PC, Mac, iOS, Android, console, routeur, etc.), une période de 45 jours « satisfait ou remboursé », différents protocoles de sécurité dont WireGuard, le successeur d’OpenVPN et plein de fonctionnalités pratiques.

En ce qui concerne les prix, sachez que CyberGhost est un des VPN les moins chers du moment puisqu’il ne coûte que 2,19 €/mois (56,94 € pour 2 ans payables en une fois avec 3 mois gratuits). À titre de comparaison, NordVPN est affiché à 4,59 €/mois (123,93 € pour 2 ans) pour un service équivalent. Faites votre choix !