Espionnage : cette manière révolutionnaire de mettre votre téléphone sur écoute

Il est possible d’en apprendre sur vous (et malgré vous) avec une nouvelle méthode développée par des scientifiques pour pirater vos téléphones Android.

Les pirates n’en finissent jamais d’avoir les yeux rivés sur les données de vos smartphones. À grands coups de nouvelles techniques toujours plus sophistiquées, il devient assez facile pour eux de vous voler des informations confidentielles que vous pensiez pourtant en sécurité. Où s’arrêtera la quête de la technique parfaite ? Vu ce que l’on découvre encore à l’heure actuelle, nous ne sommes pas au bout de nos (mauvaises) surprises.

Des composants anodins…Qui peuvent en dire beaucoup sur vous !

Ce n’est pas que Google ne travaille pas d’arrache-pied à combler les failles de sécurité, mais il semble surtout que ce soit une tâche sans fin. Dernièrement, ce sont des chercheurs de plusieurs universités américaines qui ont mis en lumière un nouveau problème facilement exploitable. Ces derniers ont développé une technologie appelée EarSpy. Elle exploite les technologies déjà présentes dans tous les terminaux Android, à savoir l’accéléromètre, les gyroscopes et les vibrations de votre voix captées par le haut-parleur (et pas le micro). En récupérant les enregistrements de vibrations recueillies par ces composants, il est possible d’en déduire diverses informations. Les scientifiques avancent que le programme serait à quasiment 100% de réussite sur l’identification du propriétaire du smartphone. Celui qui permet de déduire les communications vocales atteint des scores de seulement 42% pour l’instant, mais il devrait vite s’améliorer.

EarSpy can listen to your phone calls using an unconventional method https://t.co/znpUGRkFdv — Android Police (@AndroidPolice) January 1, 2023

Avec une étude des données réceptionnées, il est alors aisé d’en déduire qui vous êtes, votre sexe et même le contenu de vos conversations. Pour l’instant, cette technologie n’est pas sur le marché, mais combien de temps avant qu’un programme similaire ne soit créé par des personnes malintentionnées ? On sait bien hélas que les pirates ont assez de talent pour y arriver. À noter toutefois qu’EarSpy ne fonctionne de façon optimale que sur les téléphones de nouvelle génération. Les tests ont d’ailleurs été réalisés sur un OnePlus 7T de 2019. Les essais sur des terminaux datant de 2016 se sont ainsi montrés infructueux. Il s’agit en fait d’une limitation des plus « vieux » appareils qui n’utilise pas de haut-parleurs stéréo ou des haut-parleurs mono de faible puissance. De même les accéléromètres et gyroscopes sont moins précis à mesure qu’on remonte le temps.