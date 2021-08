eSIM : qu’est-ce que c’est et comment en profiter ?

Ces dernières années, notre bonne vieille carte SIM a fait une cure d’amaigrissement en passant du format mini puis micro et enfin au format nano. Pas une grosse révolution même si ce dernier format a permis l’émergence des appareils avec l’option dual-SIM très pratique pour les gens qui habitent en zone blanche (et qui veulent cumuler plusieurs opérateurs) ou les personnes qui séjournent régulièrement à l’étranger.

L’eSIM est la dernière évolution puisque cette dernière est inamovible, soudée sur la carte mère du smartphone et forcément encore plus petite. eSIM signifie d’ailleurs « embedded SIM » ou « SIM embarquée ». Il est bien sûr possible de cumuler les deux formats. Les Galaxy Fold par exemple proposent une eSIM et un emplacement nano SIM dans le même appareil.

Les avantages

Ce nouveau format a plusieurs avantages : vos informations de connexion sont gardées par votre opérateur et en cas de changement de téléphone ou de vol vous pouvez retrouver très rapidement la capacité de passer des appels ou d’en recevoir. Plus besoin d’attendre que votre opérateur vous envoie une SIM en cas de perte par exemple. Les personnes qui voyagent souvent seront aussi avantagées par cette technologie. Imaginez débarquer en Azerbaïdjan à la recherche d’une carte SIM locale à 3 heures du matin : pas facile.

Avec l’eSIM, vous commandez à l’avance votre forfait à un opérateur local qui transférera les données sur votre mobile : plus de carte à insérer ! Bon comme la technologie est récente, il faudra sans doute attendre un peu avant votre voyage à Bakou… Car non seulement les opérateurs ne sont pas tous « eSIM-ready » mais les appareils compatibles se comptent sur les doigts…

Notez que si les contacts ne sont pas sauvegardés sur une e-SIM, vous pouvez quand même les importer depuis votre compte Google si vous devez changer d’appareil. Enfin, les appareils connectés comme les montres proposent de plus en plus cette option : vous pouvez donc avoir une SIM « normale » dans votre smartphone et récupérer les moyens de vous connecter sur votre Galaxy Watch.

Mais faisons le point opérateur par opérateur (au 31/08/2021)…

► Chez Orange (et Sosh)

– Smartphones compatibles : iPhone XS, XS Max et XR (iOS 12.2 min), iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (iOS 13 min), iPhone SE 2020, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy Fold et Galaxy Z Flip (version 1, 2 seulement pour l’instant), tous les Galaxy S20 et S21 + les Note20, Google Pixel 3, 3XL, 4, 4XL, 4a (4G), 5, Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro.

– Prix : 5 € par mois avec 10 € de frais d’activation.

Pour vous tenir informé des évolutions concernant Orange et Sosh, vous pouvez consulter ce lien.

► Chez SFR (et RED)

– Smartphones compatibles : iPhone XS, XS Max et XR (iOS 12.2 min), iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (iOS 13 min), iPhone SE 2020, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy Fold et Galaxy Z Flip (version 1, 2 seulement pour l’instant), tous les Galaxy S20 et S21 + les Note20, Google Pixel 3, 3XL, 4, 4XL, 4a 5G, 5, Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro, Motorola RAZR.

– Prix : La eSIM coûte 1 € avec 10 € de frais de mise en service.

Pour vous tenir informé des évolutions concernant SFR et RED, vous pouvez consulter ce lien.

► Chez Bouygues Télécom

– Smartphones compatibles : iPhone XS, XS Max et XR (iOS 12.2 min), iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (iOS 13 min), iPhone SE 2020, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy Fold e Fold2 et Galaxy Z Flip, tous les Galaxy S20 et S21 + les Note20, Google Pixel 3, 3XL, 4, 4XL, 4a, 5, Huawei P40, P40 Pro et Mate 40 Pro.

– Prix : La eSIM est proposée gratuitement pour toute souscription à un forfait Sensation et elle est facturée 10 € dans le cadre d’un renouvellement mobile.

Pour vous tenir informé des évolutions concernant Bouygues, vous pouvez consulter ce lien.