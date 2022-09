Erbium : le nouveau malware russe qui veut vous dévaliser !

Allez, parce que l’on ne se lasse jamais de vous prévenir du danger malware à la mode, nous nous devions de vous parler aujourd’hui d’Erbium. S’il est aussi malintentionné que tous ses grands frères Autolycos, SMS Factory ou SharkBot, il agit tout de même avec un certain sens du professionnalisme. Absurde mais vrai, mais surtout très dangereux.

Erbium a choisi de cibler des victimes dont le nombre ne cesse de grandir : les gamers ! En effet, ce malware venu de Russie a déjà été retrouvé dans de nombreux fichiers illégaux de jeux vidéo et autres logiciels de triche sur des sites de torrents par exemple. Il utilise également un autre moyen très en vogue pour toucher plus de « public » : les vidéos YouTube. Ces dernières vantent justement les bienfaits des logiciels de triche et si vous cliquez sur le lien en description pour mettre la main dessus, vous téléchargez surtout le virus en question.

"Erbium is a new #Malware-as-a-Service (MaaS) that provides subscribers with a new information-stealing malware that is gaining popularity in the #cybercrime community thanks to its extensive functionality, customer support, and competitive pricing"https://t.co/EaT5LGdKdI

— Malware Patrol (@MalwarePatrol) September 28, 2022