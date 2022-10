Envoyer des SMS via la messagerie Signal, c’est fini !

L’application Signal a toujours proposé la prise en charge des SMS au sein même de l’interface qui gère ses messages chiffrés. Cela a permis de populariser l’application à ses débuts, mais cela pose maintenant de nombreux problèmes. À tel point que la messagerie a publié hier un communiqué sur son site pour expliquer pourquoi, après tant d’années, elle allait arrêter de gérer les SMS…

In the interest of privacy, security, and clarity we’re beginning to phase out SMS support from the Android app. You’ll have several months to export your messages and either find a new app for SMS or tell your friends to download Signal. https://t.co/u9XZ7XM7rT

— Signal (@signalapp) October 12, 2022