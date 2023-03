Enlèvement d’enfant : combien coûte l’option sauvetage chez Volkswagen ?

C’est une histoire complètement dingue qui s’est réellement passée à Lake County, dans la région de Chicago il y a moins d’une semaine. Une mère de famille s’est fait agresser alors qu’elle était garée devant son domicile. Un individu a volé sa voiture de marque Volkswagen avant de prendre la fuite. Problème : un de ses deux enfants est resté dans le siège auto.

On imagine à peine l’angoisse de la jeune mère d’autant que – enceinte de 6 mois- celle-ci a subi diverses fractures pendant la bagarre. Heureusement la police s’est montrée réactive et a pris contact avec le service en ligne Car-Net de Volkswagen. Sur ces récents modèles, la marque embarque bien sûr un GPS permettant de retrouver le véhicule en cas de vol. Bien sûr le temps compte : qui sait ce que le voleur va faire de l’enfant quand il aura vu son passager surprise ?

Authorities say the automaker declined to track the stolen vehicle until payment was made to reactivate its GPS system. https://t.co/f3zRDULz4P

