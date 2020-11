Enfin un tiroir d’application chez Xiaomi !

Si vous êtes familier avec les appareils Xiaomi, vous savez que la plupart d’entre eux ne proposent pas de tiroir d’applications. Il faut donc organiser au mieux ses icônes sur l’écran d’accueil ou opter pour un « launcher » alternatif. Or depuis la dernière mise à jour de MIUI, c’est terminé !

Chez Xiaomi, la surcouche MIUI ne proposait jusqu’alors pas la possibilité de regrouper les applications dans un tiroir. Un peu comme les appareils Apple (ou les Meizu pour rester dans le monde Android) : impossible de placer uniquement ses applis préférées sur l’écran d’accueil et de « laisser » les autres dans ce fameux tiroir. Pour ce faire, il fallait utiliser l’application POCO Launcher. Pas sorcier, mais encore faut-il le savoir. Certes les Pocophone F1 ou les Xiaomi Mi A2, A2 Lite et A3 sous Android One disposaient de ce tiroir, mais le reste de la production du fabricant chinois sous MIUI était concernée par ce manque d’ergonomie. C’est désormais terminé depuis le déploiement (encore en cours au 29/02/2020) de la mise à jour « System desktop » RELEASE-4.15.0.1429-02-04-1140 de MIUI 11.

Si vous avez eu la chance d’avoir cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de pincer l’écran d’accueil (ou de faire un appui long sur un endroit sans icône) puis de faire Paramètres>Plus>Écran d’accueil. Ici il faudra choisir Normal ou Tiroir d’application. De retour à l’écran d’accueil, faites un swipe vers le haut pour ouvrir ce fameux tiroir. Vos applications vous y attendent par ordre alphabétique. Contrairement aux rumeurs, il ne n’est pas nécessaire d’avoir Android 10 pour que la fonctionnalité soit activée.

Vous voulez être sûr d’avoir un appareil Xiaomi qui propose ce tiroir d’applications ? Jetez un œil à notre sélection d’appareil Redmi de 80 € à 199 €. Et pour les plus fortunés, le POCO F2 Pro est à 384 € en ce moment…

Vous pourrez en savoir plus en suivant cette vidéo :