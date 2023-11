Energizer E13 : le téléphone le moins cher du monde à 13 € !

On connaît la marque Energizer pour ses piles, mais ce qu’on sait moins c’est que la société américaine commercialise aussi des téléphones portables minimalistes et très bon marché comme le Energizer E13 qui ne coûte que 12,99 €…

Vous avez un budget serré ? Vous voulez équiper un enfant ou un senior ? Vous désirez vous éloigner des réseaux sociaux et faire une « digital détox » ? Pour toutes ces raisons, le Energizer E13 est peut-être le téléphone portable qu’il vous faut. Il s’agit en effet de l’opposé d’un smartphone puisqu’il ne comporte pas de puce GPS, de compatibilité Wi-Fi et qu’il n’y a même pas Internet !

Il s’agit donc d’un « GSM » comme on en trouvait encore au début des années 2000 : l’appareil parfait pour ne plus être pisté H24 et retrouver de la sérénité loin des vicissitudes du monde moderne… Cet Energizer E13 mesure 11,6 cm de long et ne pèse que 73 grammes. Il s’agit d’un appareil avec un petit écran couleur et une définition très basse (1,77 pouce et 160 x 128 pixels). Pas d’Android ici, mais un OS qui date de 1997 du nom de ThreadX. Ce dernier assure le strict minimum : SMS, agenda, transfert Bluetooth et appels.

Retour vers le passé…

On compte quand même un appareil photo tellement médiocre que les ingénieurs de chez Energizer auraient pu tout autant faire une croix dessus. Le téléphone embarque une puce MediaTek inconnue au bataillon avec 32 Mo de RAM. Oui, oui, des mégaoctets. L’avantage de cet appareil réside dans son prix de moins de 13 €, mais aussi dans son autonomie avec une batterie de 1000 mAh amovible qui autorise 150 heures de fonctionnement en veille et 6 heures en conversation. Retrouvez le plaisir de recharger votre téléphone seulement 5 ou 6 fois par mois !

Par contre la charge est lente avec une puissance de 2,5 Watts : il faudra plus de 2h30 pour passer de 0 à 100 %. De manière surprenante, le Energizer E13 propose un tiroir avec deux emplacements SIM (au format « mini » et pas « nano ») et un slot pour une carte microSD histoire d’ajouter un peu de place aux malheureux 32 Mo d’espace mémoire. Enfin, notons que cet appareil unique au score de réparabilité de 9/10 embarque un tuner radio FM, une prise jack et une lampe torche. Tout ça pour le prix d’un paquet de cigarettes…