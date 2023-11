Émulation DOS : comment jouer à vos vieux jeux PC sur tablette ?

Saviez-vous qu’il était possible de jouer à d’anciens jeux PC sur votre tablette Android ? Il suffit pour cela d’émuler ce système vieux de plus de 30 ans avec l’application Magic DosBox. On vous explique tout…

Vous souhaitez ressortir vos vieux jeux PC des années 80/90 ? Le problème c’est que la plupart ne tourneront pas avec un PC récent. En effet, ils étaient faits pour fonctionner sous DOS, un système d’exploitation qui n’est même plus présent dans les Windows de nos jours. Alors, comment faire pour retrouver la magie de votre enfance ? Il existe bien sûr le logiciel DOSBox (avec l’interface graphique D-Fend Reloaded) qui permet d’émuler le DOS de nos vieux coucous d’antan, mais peut-être aimeriez-vous être plus mobile et utiliser une tablette Android…

Vos vieux jeux PC sur Android !

Vous avez fait du rangement dans le garage et vous avez retrouvé un trésor que vous pensiez perdu : Doom, Speedball 2, Rick Dansgerous, Discworld, Command&Conquer, Civilization, Alone in the Dark, Sim City 2000 et Wing Commander. Autant de magnifiques jeux vous ayant procuré des heures de bonheur sur votre PC de l’époque. Le problème c’est que les PC récent n’ont plus de lecteurs de disquette, plus de lecteurs de CD/DVD et plus MS-DOS ! Ce système d’exploitation était en fait accolé aux premières versions de Windows, mais a disparu avec Windows XP. Pour retrouver les sensations de votre jeunesse, nous vous proposons d’essayer l’appli Android Magic DosBox. Cette dernière coûte 3,99 €, mais il est possible d’opter pour la version Lite. De cette manière vous pourrez tester les fonctionnalités et vous faire un avis avant de passer à la caisse. Notez que Magic DosBox est aussi présent sur Chromebook.

Un émulateur complet

Pour jouer à vos anciens jeux, iol suffira de les télécharger au format MS-DOS, d’installer Magic DosBox et de rapatrier vos jeux depuis l’interface de l’appli. Il faudra ensuite installer le jeu, appliquer les réglages que vous désirez. Il est possible d’ajouter une manette, un clavier physique ou virtuel ainsi qu’une souris. Pour accéder à toutes les fonctionnalités, il faudra bien sûr payer, mais la version gratuite permet de se faire une bonne idée. Sachez aussi qu’il est possible d’installer un jeu DOS depuis une image ISO. Si vous voulez un tutoriel complet, nous vous conseillons la lecture de cet article très complet d’Android Police.

Est-ce légal tout ça ?

Ces jeux qui ont parfois plus de 30 ans sont considérés comme des abandonwares. Ils ne font plus rentrer d’argent dans les caisses des ayants droit depuis belle lurette. Parfois, les sociétés qui l’ont développé ont même disparu. Le fait de le partager librement sur Internet est toléré et même parfois volontaire de la part des éditeurs. Bref, si vous avez perdu vos disquettes de Populous ou de Lemmings, vous éviterez la Cour d’assises.