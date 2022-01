Elyze : une application pour mieux voter ?

Elyze est une application mobile non partisane et sans pub qui peut vous aider à prendre une décision lorsque viendra le moment de voter pour les élections présidentielles d’avril 2022. Le système « à la Tinder » est simple et permet d’y voir un peu plus clair sur les propositions des uns et des autres…

Elyze est une application française qui part d’un constat bien triste, mais pas vraiment surprenant : 60 % des 18-30 ans ne désirent pas voter lors des prochaines élections présidentielles en avril 2022. Lassitude, « tous pourris », déconnexion avec la politique : les raisons sont nombreuses d’autant que le Covid n’a rien arrangé. Nombreuses sont les personnes « antipass » qui sont dans un camp politique depuis des années et qui refusent de voter pour des dirigeants qui ne les représentent plus, à gauche comme à droite.

Elyze et moi…

Pour les indécis ou les désabusés, Elyze permet de se faire un avis « tout neuf ». Comment ? À la manière de l’appli de rencontre Tinder. Une proposition politique anonyme est affichée à l’écran : si vous êtes pour, vous faites glisser à droite et si vous êtes contre, vous allez vers la gauche. Il est aussi possible de ne pas se prononcer si vous n’en savez pas assez sur un sujet précis ou si vous n’êtes pas sûr. Au bout de 50 réponses, vous pouvez commencer à voir un résultat se dessiner, mais il faudra répondre au double pour que l’appli puisse vraiment être précise et vous proposer un « podium » avec les hommes ou femmes politiques qui collent le plus à vos convictions. Non partisane et sans publicité, Elyze contient 500 propositions de candidats qui seront actualisées et enrichies jusqu’à la date du vote. Les sujets sont assez variés : environnement, économie, éducation, solidarité et santé, société, international, culture, etc.

500 propositions, mais un seul candidat !

Quelques exemples ? Êtes vous pour ou contre : « Rétablir les bonnes relations avec la Russie », « Supprimer la contribution à l’audiovisuel public », « Instaurer un service national universel », « Arrêter les installations d’éoliennes », « Réduire le nombre de fonctionnaires », « Instaurer le droit de vote à 16 ans », « Instaurer un revenu étudiant de 850 € », « Tripler l’ISF », « Sortir la France de l’Union européenne », etc.

Si vous ne comprenez pas bien la proposition, allez dans En savoir + pour approfondir un peu plus le sujet. Pour l’instant, Elyze donne le choix entre 15 personnalités politiques, mais ce nombre pourrait changer puisque certains pourraient se désister, ne pas avoir les parrainages nécessaires ou « se réveiller » sur le tard. Si vous désirez en savoir plus sur le parcours d’un candidat et sur son programme, vous pouvez aussi le faire depuis l’appli. Lancée le 2 janvier dernier, Elyze a déjà été téléchargée plus de 50 000 fois sur le Google Play Store, mais on la trouve aussi sur l’App Store d’Apple. Cela prend une vingtaine de minutes pour utiliser l’application « sérieusement », mais cela vaut vraiment le coup d’essayer. Évitez de répondre trop souvent par l’indécision car les résultats seront moins précis…