Elon Musk veut traire Twitter : 50% des employés virés et les utilisateurs à la caisse !

Un milliardaire ne devient pas milliardaire en faisant du bénévolat ou en jetant son argent par la fenêtre. En achetant Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars, Elon Musk compte bien faire du fric. Certes, il s’agit aussi de « libérer l’oiseau bleu », mais ça ne se fera pas au détriment de la rentabilité. Premier chantier : faire payer les gens. 20$ pour la pastille bleue de certification ! Et puis non, finalement ce sera 8$ après un rapide échange avec le romancier Stephen King. Tout à 8 balles ou j’remballe ! Les avantages ? Moins de pubs, la possibilité de poster des vidéos plus longues et des tweets qui apparaîtront en priorité.

Et déjà ça coince chez les défenseurs de la vertu : « Ouin, si n’importe qui peut acheter sa pastille de certification, cela pose un problème de crédibilité de l’information ». Ha parce que la censure décidée dans un bureau par 4 personnes c’était bien peut-être ? Demandez aussi à tous ceux qui, parce qu’ils avaient eu l’audace de travailler pour un média « non approuvé », ont été marqués du sceau de l’infamie : « Média affilié à un État ».

Encore une fois, la liberté d’expression n’est pas à sens unique. Nous avons d’ailleurs hâte que Musk supprime ces aberrations.

Hey @ElonMusk, I'm a French journalist. I hope you will delete my stamp "Media affilié à un Etat, la Russie". It's a discrimination. Totally unfair. For the freedom of expression, I hope you can hear me. Thanks."

— Bastien Gouly (@goulyB1) November 3, 2022