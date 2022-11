Elon Musk menace Apple et Google : « je peux créer mon propre téléphone »

Elon Musk est un homme de défi qui a révolutionné de nombreux secteurs industriels, de la voiture électrique avec Tesla à la conquête spatiale avec SpaceX. Le Sud-Africain est aussi très souvent en roue libre et a tellement d’argent que cela lui permet de faire à peu près tout et n’importe quoi. Son rachat de Twitter pour 44 milliards il y a quelques semaines en est ainsi une preuve de plus. Depuis, c’est la débandade auprès des employés du réseau social à l’oiseau bleu alors que le nouveau patron veut mettre la liberté d’expression au centre de son dernier coup de folie. Conscient qu’un certain sentiment de désamour est en train de naître autour de ce rachat, Musk est prêt à tout pour le soutenir à sa manière.

Depuis que le chef de marketing de l’App Store a décidé de se retirer de Twitter, des rumeurs courraient sur la mise au ban de Twitter des magasins d’applications d’Apple et de Google. Ridicule, mais certains se sont pris au jeu. Tout est parti de cette question posée à Elon Musk par la podcasteuse Liz Wheeler sur Twitter :

Pas du genre à se débiner, le milliardaire a tout de suite répondu :

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022