Elon Musk a gagné 25 milliards en une journée grâce à Tesla

Grâce à l’envol de l’action Tesla ce mardi 10 mars 2021, Elon Musk a vu sa fortune bondir de 25 milliards de dollars en une seule journée seulement. Il n’est qu’à six milliards de dollars du titre d’homme le plus riche de la planète, toujours détenu par le PDG d’Amazon Jeff Bezos.

Il faisait déjà partie des hommes les plus riches de la planète. Elon Musk se rapproche désormais de la première position. En effet, le PDG de Tesla a empoché pas moins de 25,1 milliards d’euros ce mardi 9 mars 2021. Sa fortune personnelle est passée de 149 à 174 milliards de dollars. Désormais, le patron de SpaceX n’est plus qu’à six « petits » milliards du titre d’homme le plus riche du monde, le trône étant pour l’instant toujours occupé par Jeff Bezos, le big boss d’Amazon.

Notez qu’Elon Musk n’est pas le seul à avoir garni grassement son compte en banque ce mardi. La grande majorité des acteurs de la Tech ont enregistré d’excellents résultats ces jours-ci. Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, a empoché 3,8 milliards de dollars, tandis que Larry Ellison, co-créateur d’Oracle, a gagné 2,16 milliards de dollars.

L’action Tesla explose de 20%

Comment expliquer un tel gain pour Elon Musk ? Le milliardaire peut remercier l’envol de l’action de Tesla, qui a gagné 20% à la clôture de Wall Street. Plusieurs facteurs expliquent cette performance. En premier lieu, Tesla enregistre d’excellents chiffres sur le marché chinois, avec 18 000 véhicules livrés en février 2020. Soit une hausse de 18% des ventes par rapport à l’année précédente. Ces résultats laissent penser que le constructeur américain atteindra son objectif de vendre 200 000 véhicules sur le territoire chinois en 2021.

Influenceur! Plus d’un tiers des Américains ont déjà investi grâce à un #tweet d’ #ElonMusk 16 % des sondés ont affirmé avoir plusieurs fois investi à partir des messages du patron de Tesla sur le média social, relate Business Insider.@LePointhttps://t.co/81POaq3HF5 — fabienne billat (@fadouce) March 12, 2021

Bien entendu, la bonne forme de Tesla dans l’Empire du Milieu n’explique pas à elle seule l’envolée de l’action. En effet, Pierre Ferragu, un analyste réputé de New Street Research, a publié une étude sur les bénéfices à venir et sur la valeur de l’action de Tesla. Selon ses dires, le groupe pourrait atteindre un bénéfice par action de 12 dollars d’ici 2023. Une prédiction qui tranche radicalement avec les recommandations d’autres experts, qui planchaient sur un bénéfice de 6 dollars par action maximum.

« Ces révisions de bénéfices devraient conduire l’action vers les 900 dollars dans les douze mois à venir », précise l’analyste dans les colonnes du Figaro. Cette analyse favorable a grandement participé au boom de l’action de Tesla. Enfin, plusieurs analystes évoquent à juste titre la corrélation entre la bonne santé de l’action Tesla et celle du Bitcoin, dont la valeur a dépassé les 54 000 dollars le même jour. Il faut dire que les deux titres sont désormais intimement liés, depuis que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin.

Source : Le Figaro