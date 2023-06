Eldorado.gg : achetez et vendez des objets « in-game »

Armures, fusils, potions magiques, cartes, personnages, points d’expérience, or : on trouve de tout sur Eldorado.gg. Ce site a en effet pour particularité de vendre des objets « in-game ». Le but est de vous faire gagner du temps ou de contourner le facteur chance afin d’obtenir des items puissants dans les jeux vidéo les plus en vue…

Si vous êtes un joueur de jeux vidéo, vous savez qu’il est parfois indispensable de passer de nombreuses heures à récolter telle ou telle ressource ou à jouer jusqu’à avoir la chance de tirer un bon personnage ou une arme puissante. Avec Eldorado.gg, vous prenez des raccourcis puisque cette plateforme permet d’acheter à peu près tout ce qui peut se vendre dans les titres les plus populaires : World of Warcraft, GTA Online, Fortnite, League of legend, Warframe, EVE Online, Rocket League, Clash of Clan, Diablo 4, Valorant, etc.

Achetez tous les objets « in game » possibles !

Il est par exemple possible d’acheter des Kamas de Dofus pas chers, des armes sur CS :GO, des niveaux supplémentaires dans GTA 5, des capsules spéciales dans LoL et encore plein d’autres choses. En somme, cette plateforme met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre personnage dans le jeu ! Il vous suffit de naviguer dans la boutique et de trouver les articles qui vous intéressent (jeux, accessoires, objets) en seulement quelques clics.

De plus, vous pouvez acheter des comptes ou des boosts de compte pour les jeux en ligne directement sur la plateforme. Il est aussi possible d’acheter des comptes de joueurs dans leur intégralité. Pourquoi passer 150 heures à « stuffer » votre personnage quand vous pouvez en acquérir un surpuissant ? Items, comptes, ressources, matières premières, point d’expérience : tout s’achète sur Eldorado.gg !

Vendez et gagnez de l’argent !

Tout s’achète et tout se vend aussi ! Si vous voulez revendre un personnage ou une arme que vous n’utilisez pas, vous pour le faire sur le site. Si ça se trouve, vous avez dans votre partie un objet ou un personnage convoité que vous pouvez revendre 10, 100, 1000 ou 10 000 euros ! Un compte compte LoL peut se monnayer plus de 2000 € tandis qu’un compte Fortnite peut se vendre plus de 9000 € ! Si vous ne jouez plus, vous pouvez vous faire un peu d’argent de poche… Les vendeurs présents sur la plateforme sont fiables et dignes de confiance, car les responsables examinent attentivement chaque demande d’adhésion afin d’assurer une confiance optimale.

Sur tous les supports !

Que vous soyez joueur sur PC, Xbox ou PlayStation, vous trouverez forcément votre bonheur. Le jeu que vous avez avec choisi ne propose pas les items que vous convoitez ? Il est possible de faire une demande sur mesure et les vendeurs vous répondront dans les meilleurs délais.

Most expensive in-game items sold 🤑 part2 incoming tomorrow 🤗 pic.twitter.com/Jxhh8Lt2hi — EldoradoGG (@EldoradoGg) July 30, 2019