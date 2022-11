Elden Ring : ne ramassez pas ces objets laissés par des hackers !

« Elden Ring » est un des plus gros succès jeu vidéo de cette année 2022. Jouable en ligne, des hackers tentent de vous faire bannir en laissant tomber des items interdits.

Elden Ring est un jeu vidéo développé par From Software, les papas de la saga Dark Souls, de Bloodborn et autre Sekiro. Ces jeux sont tous réputés pour leur difficulté extrême et le dernier venu ne fait pas exception à la règle. Il est donc important de bien se préparer aux affrontements en blindant son inventaire des meilleurs items possibles. Toutefois, faites bien attention avant d’en ramasser certains car vous pourriez vous retrouver bannis en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Elden Ring : nouveau niveau de difficulté « hacker »

Des petits malins se sont en effet amusés à aller fouiller dans les entrailles du jeu pour y découvrir des objets créés par les développeurs, mais qui ne sont finalement pas disponibles dans la version jouable en ligne d’Elden Ring. Ces hackers maléfiques s’amusent ainsi à parcourir le jeu en mode multijoueur, se laissent tuer et attendent patiemment que vous placiez les items interdits dans votre inventaire.

Le problème, c’est que cette pratique peut vous valoir un bannissement pur et simple des serveurs du jeu ! Ainsi, nous vous recommandons de redoubler de vigilance quand vous sous retrouvez face à un objet au nom alléchant dont vous n’avez pourtant jamais entendu parler. C’est souvent qu’il y a une raison à ça : officiellement, ils n’existent pas ! Notamment le « Brave’s Cord Circlet » qu’il faut fuir comme la peste. Après, chacun de ces items a le mot « [ERROR] » dans son nom, ce qui peut vous donner un indice assez évident concernant sa légalité.

Ce serait quand même dommage de perdre vos centaines d’heures de jeu dans le royaume de l’Entre-terre à cause d’un seul objet. Notez que ce n’est pas la première fois que cette technique est utilisée par des hacker pour faire bannir des joueurs (dans le but de se venger d’une partie perdue en PvP ?) puisque c’était déjà le cas dans la version online de Dark Souls III…