Eintracht Francfort – Olympique de Marseille : comment regarder le match gratuitement

Après deux défaites d’affilé dans ce groupe D pourtant à leur portée, les Olympiens se sont complètement relancé avec deux victoires sur leurs deux derniers matchs. Ce soir, mercredi 26 octobre, l’OM devra capitaliser sa bonne forme en C1 contre un adversaire qui l’a battu à domicile le 13 septembre dernier. Avec une victoire en poche (ou au moins un match nul), Marseille jouerait sa qualification au stade Vélodrome contre Tottenham lors du dernier match de poule. Peu voyait les Phocéens encore « en vie » à ce stade de la compétition ? Et si c’est votre cas, il serait peut-être malin de parier un petit billet sur votre équipe, non ?

Mais si vous êtes ici, c’est bien pour savoir s’il est possible de voir le match gratuitement ? La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

Des matchs gratuits sur des chaînes du monde entier !

Vous le savez, il n’est pas possible de voir les matchs à la télévision française sans payer. Nous ne sommes plus dans les années 90 et 2000 ! Mais ce n’est pas forcément vrai dans tous les pays. La chaîne publique grecque ou la chaîne publique autrichienne diffusent des matchs gratuitement : il suffit de regarder la page des diffuseurs de la Ligue des Champions pour avoir leur nom. Avec une IP de tel ou tel pays, rendez-vous sur le site de la chaîne et profitez de la rencontre. Pour changer d’IP il faut faudra un VPN, mais vous en avez sans doute déjà un, non ? Le plus beau c’est que c’est légal, vous ne piratez pas les diffuseurs français, vous ne faites que contourner la restriction d’un diffuseur étranger. Impossible de vous reprocher quoique ce soit.

Francfort – OM sur Paramount+ avec 7 jours d’essai

Pour vous facilitez la vie, sachez par exemple que la chaîne gratuite autrichienne ServusTV diffusera FC Barcelone – Bayern de Munich ce mercredi 26 octobre. Quant à la chaîne grecque MEGA, elle diffusera Ajax Amsterdam – FC Liverpool.

Et pour Eintracht Francfort – Olympique de Marseille alors ?

Pour l’OM, le match sera diffusé sur la plate-forme américaine Paramount+. Il s’agit d’une offre VoD américaine avec des films, des séries et du sport. La bonne nouvelle c’est qu’il est possible de profiter d’une semaine gratuite en s’inscrivant (n’oubliez pas de résilier immédiatement pour ne pas être prélevé inutilement). Certes les commentaires seront en anglais, mais on s’en fiche un peu non ? Le match est en HD et vous pourrez le voir sur votre smartTV, votre ordinateur, votre tablette…

À lire également : Quelle chaîne pour quel match de football ? Le récapitulatif de la saison 2022/2023

Quel VPN choisir pour le foot ?

Pour des matchs en haute définition et sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost et NordVPN proposent tous les deux ce genre de serveurs rapides : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout !

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits) tandis que NordVPN est proposé à 3,69 €/mois.

Bien sûr, ces VPN sont compatibles avec énormément d’appareils domestiques et ils permettent tous les deux de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale. Ils permettent aussi de préserver votre anonymat sur Internet, de chiffrer votre trafic, de contourner la censure, de télécharger via BitTorrent et de profiter de contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime…

Bonus : la chaîne Ukrainienne Megogo

Megogo, c’est un nom bizarre, mais c’est le site qui diffuse les matchs de C1 en Ukraine. Il fonctionne sur le principe du pay-per-view. Avec une IP ukrainienne, rendez-vous sur le site et sélectionnez votre rencontre. Il est possible de traduire l’interface depuis votre navigateur, mais si cela ne fonctionne pas, allez sur спорт (sport) en haut puis cliquer sur футбол (football). Sélectionnez le logo de la Ligue des Champions, choisissez votre match et cliquez sur le bouton orange. Il faudra créer un compte et payer seulement 29 Hrivnia, soit 80 centimes d’euro ! Ce n’est pas gratuit, mais cela reste raisonnable, non ?