Dynamic Island sur Android : Apple se fait piquer son idée par un Chinois

Lors de la présentation des iPhone 14 Pro et Pro Max il y a une semaine, Apple a voulu frapper fort avec son modèle premium que ce soit en puissance ou en prix ! Mais ce qui a le plus marqué les utilisateurs, c’est la disparition de l’encoche en haut de l’écran et l’apparition d’un poinçon à la place. C’est ici que se trouve l’appareil photo frontal mais également le module Face ID. Cependant, le constructeur américain y propose également une vraie nouveauté avec Dynamic Island… qui a déjà « inspiré » certains développeurs.

Dynamic Island Style Music Player + Notifications on Xiaomi pic.twitter.com/r2Op41Susu — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 13, 2022

Dynamic Island : une île très habitée

Cette pilule ovale fraîchement débarquée sur les iPhone 14 Pro a en effet permis à Apple de mettre en place la fonction Dynamic Island. Cette dernière permet d’intégrer des fonctionnalités logicielles assez vastes puisque que vous pourrez y trouver des aperçus contextuels de certaines applications. Ainsi, en appuyant dessus, vous aurez une fenêtre pop-up qui s’ouvrira et vous pourrez interagir avec l’app sans forcément avoir à l’ouvrir entièrement. Révolutionnaire ? Pas forcément mais ce sont, quoi qu’il arrive, eux qui ont eu l’idée les premiers. Alors que va faire la concurrence ? On ne le sait pas encore mais une chose est sûre, c’est que la fonctionnalité inspire déjà des développeurs puisqu’un Chinois a déjà réussi à mettre sur pied un équivalent sous Android. Bon, quand on regarde la vidéo de Vaibhav Jain, on voit quand même qu’il y a encore du boulot, mais le but est de proposer une interface similaire à la version officielle. Steve Jobs ne disaient-ils pas en 1996 : « Les bons artistes copient, les grands artistes pillent » ?

Maintenant pour tous les appareils Android !

Ce thème n’est pour l’instant disponible que sur les ROMs chinoises des téléphones Xiaomi (cherchez 怪脾气UI si c’est votre cas), mais il pourrait rapidement débarquer dans le magasin de thème « global » de la marque en temps et en heure. Vous n’avez pas d’appareil Xiaomi ? Dans la vidéo ci-dessous, Vaibhav Jain montre comment bidouiller son OS pour pouvoir installer ce thème sur tous les appareils Android : Samsung, OnePlus, Google Pixel, etc. Il vous faudra deux applis chinoises, Smart Bird et Smart Widget Box.