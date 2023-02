Du nouveau chez Les Sims : l’inclusivité à géométrie variable

Les Sims ce n’est pas vraiment Call of Duty. C’est un jeu qui ne s’adresse pas aux hardcore gamers. Les Sims ratissent large et plus on s’adresse à un large public, plus on doit s’adapter à la diversité d’autant qu’une partie de l’intérêt est de faire un personnage qui ressemble le plus possible à soi-même. Pour la prochaine extension de son Sims 4, EA a ajouté une orientation sexuelle et des pronoms pour ceux qui ne sont ni homme ni femme, mais rien ne va assez loin au Wokistan et certaines personnes ont commencé à râler. Sans doute des individus en surpoids avec des cheveux de couleur vive.

Des modifications qui viennent juste d’être ajoutées…

EA s’est donc excusé et a ajouté d’autres modifications à son jeu. Depuis le 31 janvier, il est donc possible d’ajouter des prothèses auditives avec un choix de 15 couleurs et la possibilité de les placer à gauche, à droite ou aux deux oreilles. Idem pour les glucomètres, ces boîtiers qui permettent de mesurer en temps réel le taux de sucre. OK très bien, les jeunes qui jouent aimeraient sans doute que leur personnage colle le plus possible à leur physique. Ces prothèses sont aussi disponibles pour les bébés, donc les parents pourront recréer leur famille avec plus de réalisme.

Tbh is update made me cry yall. I’m non-binary and this made my heart happy. It’s not perfect and the binder not binding is disappointing but they’re taking steps to make trans and non-binary people feel more representation in game and that’s a huge start. Now onto #SimJews !!Pls https://t.co/cPTbxWX8q7 — ꧁𝕍𝕚𝕟𝕟𝕪☽𝔸𝕝𝕔𝕙𝕖𝕞𝕪𝕤𝕥𝕚𝕔꧂ (@AlchemysticSims) February 1, 2023

« Did you just assume my gender ? »

Là où ça devient gênant, c’est quand EA décide d’ajouter des cicatrices au niveau de la poitrine pour les trans qui on subi une ablation des seins. On trouve aussi des « binders » dans les accessoires : des gaines qui aplatissent la poitrine pour la faire disparaître. Il y a des enfants qui jouent. Pourquoi les confronter à ce genre de choses ? La poitrine est aussi censée être cachée dans le jeu, non ? Mais ce qui énerve le plus les joueurs de la première heure, c’est qu’il n’y a pas de chaise roulante par exemple. On ne peut pas non plus choisir un Sims amputé, avec une prothèse de jambe ou ajouter une canne blanche à un personnage. Pour cela, il faut bidouiller le jeu et ajouter du contenu créé par des fans.

Bref, de l’inclusivité dans le sens du vent qui satisfait aux lubies du moment…