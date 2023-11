Droit d’auteur, respect du RGPD : ChatGPT bientôt interdit en France ?

Écrire un article, faire un résumé, programmer, faire ses devoirs, demander une recette de cuisine, apprendre à nettoyer un carburateur, poser du placo ou donner des pistes de réflexion dans le domaine de l’e-learning : ChatGPT est partout. Gratuit et facile à prendre en main, personne ne connaissait cet outil il y a encore un an. Pourtant l’intelligence artificielle de OpenAI a mis un grand coup de pied dans la porte et changé nos habitudes. Un ordinateur qui répond à vos questions en quelques secondes, qui permet de générer des schémas, du code ou un dessin à partir de pas grand-chose, c’est du jamais vu et un petit goût de futur. La surprise fut si grande que ChatGPT a réuni 1 million d’utilisateur en 5 jours alors qu’il a fallu deux ans pour Twitter par exemple. Une vraie traînée de poudre ! Il reste cependant un problème cher à l’Union européenne : la protection des données…

Difficile de faire confiance à l’IA ?

Selon un long article de Cyberghost, il est difficile de faire confiance à ChatGPT dans ce domaine. Quand on lui pose la question, ce dernier explique qu’il ne garde pas les données des utilisateurs, mais uniquement les

les informations des sessions. Impossible de savoir si cela est vrai d’autant qu’il y a quelques semaines, certaines données d’utilisateurs payants se sont retrouvées en vente sur le Darknet… Ce genre de mauvaise publicité ne met pas forcément les gens en confiance. Heureusement en UE nous avons le RGPD qui est censé protéger les citoyens contre la collecte abusive des données personnelles.

Coup de semonce en Italie

Ce Règlement Général sur la Protection des Données étant très strict, OpenAI se retrouve face à un dilemme puisque son bébé collecte forcément des données pour « s’alimenter ». Cela pose aussi des problèmes de droit d’auteur, car même si l’IA ne « pompe » pas directement du contenu, elle s’en inspire pour donner ses réponses. Dans certains domaines, il y a peu de matière à exploiter, il y a le risque de paraphraser un auteur. C’est ainsi que l’Italie a interdit l’utilisation de ChatGPT sur son sol en mars 2023 au nom de la loi sur la protection des données personnelles. L’outil ne faisant pas montre d’assez de transparence. Ayant peur d’un effet boule de neige sur toute l’Europe, OpenAI s’est engagé à montrer patte blanche et à mieux surveiller l’accès aux mineurs sur la plate-forme. ChatGPT a donc refait surface en Italie après quelques jours de bannissement.

La France en première ligne !

Avertissement sans frais ? Pas si sûr, car si l’UE arrive à faire consensus, ChatGPT pourrait bien se retrouver interdit en UE et donc en France. Ce serait un coup dur pour OpenAI et pour les utilisateurs, mais pour une fois que l’UE montre les dents en ce qui concerne la protectionniste numérique, on ne va pas se plaindre. Heureusement, il existe des alternatives européennes et même françaises pour se dresser face à ChatGPT. Citons par exemple, Bloom, un acteur français open source adoubé par le CNRS et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. On compte aussi Mistral AI qui vient de lever 105 millions d’euro, Rapide.ly ou Lumio Medical qui a pour but d’analyser les prescriptions médicales afin d’empêcher les accidents médicamenteux. Dans le domaine de l’IA, les Français ne sont pas à la traîne !