Domotique : Gladys Assistant fait peau neuve

Gladys Assistant est un logiciel open source de domotique téléchargé par plus de 40 000 utilisateurs depuis son lancement. Il s’agit d’une intelligence artificielle comme on en voit dans les films de science-fiction : une assistante qui va vous réveiller le matin en fonction de la météo et du trafic…

Elle peut aussi communiquer avec des périphériques (ampoules et prises connectées, détecteur de mouvements, etc.) Fondé en 2013 par notre ami Pierre-Gilles Leymarie, ce millésime 2020 fait peau neuve : Gladys Assistant 4 n’a jamais été aussi puissant.

La domotique est une technique réunissant des appareils de communication et des dispositifs automatiques permettant de contrôler les différents systèmes de votre domicile : porte de garage, volets, prises électriques, chauffage, etc. Il s’agit à la fois de gagner en confort (ouverture des lumières à votre arrivée) tout en économisant de l’énergie (allumer la chaudière lorsque vous en avez vraiment besoin par exemple).

Au lieu de faire appel a une solution propriétaire lourde et payante, Gladys Assistant est un programme qui propose de vous simplifier la vie… gratuitement. Il s’installe sur un nano-ordinateur Raspberry Pi, un NAS Synology, une Freebox Delta (ou n’importe quelle machine sous Linux) et va se mettre en relation avec les objets connectés de votre domicile : ampoules, prises de courant, volets roulants, capteur d’humidité, etc.

Des centaines de périphériques compatibles

Il suffit de paramétrer vos événements dans l’interface Web de Gladys pour imaginer n’importe quel scénario : se réveiller le matin avec le café prêt, partir de la maison en laissant le soin à Gladys Assistant d’éteindre toutes les lampes allumées, allumer aléatoirement les lumières quand vous êtes en vacances, fermez vos volets à heures fixes, allumer une chaudière, mettre en route un système de vidéosurveillance, mettre une alarme si vos plantes ont besoin d’être arrosé ou si la porte d’entrée est restée ouverte…

Des centaines de périphériques domotiques sont déjà compatibles comme les appareils Xiaomi, les ampoules Philips Hue, les appareils compatibles Tasmota et Z-Wave, les prises et ampoules SmartPlug Innr, les caméras Reolink ou Wansview et encore plein d’autres. Au lieu d’avoir une application pour tous ces matériels, Galdys les concentre tous.