Dogecoin : une blague qui pèse 10 milliards de dollars

Vous connaissez probablement le Bitcoin, peut-être même l’Ethereum, mais connaissez-vous le Dogecoin ? Cette monnaie virtuelle a été créée en 2013 par le programme Billy Markus, originaire de Portland et Jackson Palmer, qui travaillait à l’époque pour Adobe à Sydney. Les deux hommes veulent développer une devise virtuelle fun et grand public, bien loin de l’image « souterraine » d’autres cryptomonnaies, le Bitcoin en tête.

Histoire de pousser la blague jusqu’au bout, l’icône du Dogecoin sera un un Shiba Inu, un chien de race japonaise, très populaire sur Internet dans la création de mème, c’est-à-dire des images, des GIF ou des vidéos destinées à faire référence à un phénomène, une mode, un évènement sur Internet. Cette monnaie est restée relativement confidentielle, le Dogecoin servant principalement à payer « des pourboires » sur Reddit et Twitter, notamment pour récompenser la création ou le partage de mèmes de qualité.

Mais en fin janvier 2021, un forum Reddit provoque l’explosion du Dogecoin, via une manipulation proche de celle de l’affaire GameStop. Le cours du Dogecoin bondit de 264 %. Bien entendu, les multiples déclarations d’Elon Musk ont aidé à propulser le Dogecoin dans les hautes sphères. Le milliardaire ne s’en est jamais caché, il a toujours aimé le Dogecoin, la considérant comme « la cryptomonnaie du peuple » sur Twitter.

Ce n’est qu’une blague ?

D’ailleurs, ce simple tweet a suffi à faire bondir à nouveau le cours du Dogecoin de 31% ce 9 février 2021. Désormais, le Dogecoin s’échange autour des 5 centimes de dollar, et sa valeur a atteint les 10 milliards de dollars. La devise est maintenant la 14e cryptomonnaie la plus importante au monde. Pas mal pour une simple blague au départ non ?

Toutefois, le créateur du Dogecoin lui-même rappelle qu’il s’agit d’un trait d’humour, quelque chose qui lui a pris « à peu près trois heures » à développer et qu’en aucun le cas, le Dogecoin doit être considéré comme une source d’investissement. D’autant que, comme le précise Elon Musk, le Dogecoin a peu de chances de connaître un essor similaire au Bitcoin, en raison de sa concentration entre les mains d’un petit groupe de détenteurs. À titre d’exemple, un milliardaire virtuel détient actuellement plus de 20% de la valeur totale du Dogecoin.

Où acheter du Dogecoin ?

Et vous, que pensez-vous du Dogecoin ? Vous êtes plutôt comme les investisseurs sérieux qui ont compris qu’il s’agissait d’une blague (comme nous l’explique Manuel Valente de Coinhouse dans l’interview qu’il a bien voulu nous accorder) ou alors vous êtes un Goldenboy foufou qui investit dans tout ce qui peut rapporter ? Dans tous les cas, si vous vous intéressez au Dogecoin, nous vous conseillons la plate-forme Binance. Ce site de trading permet d’acheter, de vendre, mais aussi de prêter des cryptomonnaies pour gagner des intérêts ou de faire du « staking ». Enfin, sachez que les portefeuilles matériel Ledger Nano permettent de protéger vos Dogecoins et pratiquement toutes les cryptomonnaies et tokens du marché…

Source : Capital