Dites au revoir à WhatsApp : Meta change tout !

2023 a été une sacrée année pour WhatsApp. Nouvelles fonctionnalités, sécurité renforcée, options de confidentialité optimisées… On a eu droit à tout un lot de mises à jour qui ont su enrichir l’expérience utilisateur sur la messagerie. Et pour finir l’année en beauté, Meta prévoit un changement radical pour l’interface de son application.

Nouveau look pour une nouvelle vie

Au cours des derniers mois, WhatsApp a introduit un grand nombre de fonctionnalités : les filtres, la mise en forme de messages ou encore le partage d’écran ont ainsi été introduits au sein de la messagerie. Des modifications qui ont logiquement impacté l’interface de la messagerie, petit à petit. Afin de rendre l’ensemble cohérent, Meta a finalement décidé de lancer une grande refonte de son application, tant pour optimiser la nouvelle ergonomie de WhatsApp que pour s’adapter aux derniers standards design. Logiquement, c’est WABInfo qui nous donne cette information.

Couleurs, boutons, barre de navigation… Quels changements pour WhatsApp ?

Alors, quelles nouveautés nous attendent pour cette mise à jour d’interface ? Tout d’abord, et c’est important, les modifications s’alignent tout autant sur le mode clair que sur le mode sombre de l’application. Ensuite, une barre de navigation apparaît en bas de l’écran, avec un accès facilité à quatre onglets : Chats, Notifications, Groupes et Appels. Autre changement, moins visible mais esthétique, les boutons bénéficient d’un design affiné ainsi que d’un nouveau vert, plus mat et marqué. Enfin, la barre supérieure est affinée, avec l’ajout d’un nouveau logo WhatsApp.

Quand sera déployée la nouvelle interface WhatsApp ?

Bon, vous allez nous dire que ce ne sont que des modifications mineures. Certes, cependant, en matière d’expérience utilisateur, il ne faut pas oublier le fait que le moindre changement peut perturber une partie de la communauté. Dans le cas présent, ces quelques changements suffiront logiquement à donner une impression de nouveauté à l’application.

Quand est-ce que nous pourrons voir cette nouvelle interface sur nos écrans ? De ce côté, rien n’est précisé pour l’instant. Meta vient cependant de diffuser la version bêta 2.23.21.12, actuellement accessible à un nombre restreint d’utilisateurs. Patience donc, la nouvelle interface pourrait arriver avant la fin de l’année !