Disparition : où sont passées les cartes MicroSD ?

Le port microSD, c’est tout un pan de l’histoire des téléphones portables Android. Il s’agit d’une ouverture permettant d’insérer dans l’appareil une carte microSD, venant accroître le stockage disponible sur un appareil. Mais depuis près d’une décennie, cette fonctionnalité disparaît peu à peu du marché, pour être remplacée par des gammes définies par leur capacité de mémoire.

Les faux semblants des fabricants

Et cette disparition est étonnante, car il s’agissait de l’un des points différenciants entre Android et iOS. En effet, les smartphones Apple n’ont jamais bénéficié de port SD. Quand les autres fabricants ont commencé à supprimer cette fonctionnalité, cela s’est accompagné d’un lot de justifications.

D’abord, les cartes SD ralentissent le fonctionnement du smartphone. Un élément qui s’est maintes fois vu infirmé par des tests. Ensuite, le fait que les dimensions de plus en plus fines des smartphones ne permettent pas d’insérer un slot SD. Là aussi, l’argument ne tient pas : pourquoi sinon proposer des modèles aux dimensions similaires mais avec des capacités de stockage variables ? Enfin, la question de la sécurité, reprenant ici la principale argumentation d’Apple. Sauf que maintenant, on le sait, les risques de sécurité sur Android sont avant tout logiciels et non pas matériels.

Une réalité orientée marché

Du coup, question logique, quelle est la vraie raison de cette disparition ? Eh bien il ne s’agit que d’une bête raison de rentabilité. En effet, pour les fabricants, il s’est avéré bien plus intéressant de reprendre la stratégie des gammes de stockage des iPhone. La tarification se fait dorénavant autour de la mémoire disponible sur un smartphone : plus vous en voulez, plus vous payez.

Pour autant, quelques appareils continuent de proposer un slot microSD. Il s’agit principalement d’appareils d’entrée de gamme (Samsung A53, A51…) mais aussi de modèles de chez Xiaomi, tels que les Redmi Note 10 et 11.