Disons Demain : la rencontre pour les plus de 50 ans

En 2022, quand on a plus de 50 ans, on commence sa deuxième vie. Les enfants sont grands, on a plus de temps et on cherche encore le grand Amour. Si les applis de rencontre ressemblent pour vous à un marché aux bestiaux, il est temps de reconsidérer votre point de vue de de donner sa chance à Disons Demain.

Disons Demain, c’est un site de rencontre sérieuse basé sur le modèle Meetic. Au niveau du système de « match-making » et du sérieux des profils, c’est la même chose puisque la société Meetic est à l’origine de Disons Demain. La seule différence se situe au niveau de la fréquentation du site puisque vous ne rencontrerez que des personnes de plus de 50 ans. Des personnes qui ont du vécu, qui n’ont pas été biberonnées à Internet et aux réseaux sociaux et qui partagent les mêmes choses que vous : enfants, famille recomposée, séparation, carrière, veuvage, célibat, etc.

Des moments « de magie »

Attention, rien ne vous empêche de garder vos petits secrets lors des premiers échanges. Vous avez aussi le loisir de parler à qui vous voulez. Même chose lors du questionnaire au début, vous pouvez garder certaines choses pour vous, mais c’est contre-productif, car durant cette phase, vous allez poser les jalons de ce que VOUS voulez. Jamais vos prétendants ou vos prétendantes ne sauront sur qui vous souhaitez jeter votre dévolu : non-fumeur/fumeur, religion, nombre d’enfants, catégorie socioprofessionnelle, etc. Vous pouvez choisir d’être excluant (absolument pas de fumeur/fumeuse) ou être plus ouvert sur certains critères (préférence pour une personne sportive ou une personne avec un travail, mais en ouvrant quand même la porte). Une fois « entre vous » dans un cocon de personnes consentantes avec les mêmes attentes, les « moments de magie » peuvent se produire. C’est le principe de la chasse au trésor. C’est en creusant au bon endroit qu’on y arrive !

Un site de rencontre moderne

Comme chez son modèle Meetic, les profils sont sérieux et vérifiés, mais si jamais vous tombez sur une personne louche, il est possible de le signaler à tout moment et de le bloquer. Ce n’est pourtant pas fréquent malgré les dizaines de milliers de personnes à fréquenter le site tous les jours… Disons Demain s’est aussi modernisé avec une fonctionnalité optionnelle « à la Tinder » appelé « Caroussel » qui permet de valider ou non des personnes de manière très rapide avec juste une bio et une photo. C’est rapide, mais cela fonctionne puisque si deux personnes abonnées au site se remarque mutuellement, elles sont misent en relation peuvent entamer une conversation.

Des tarifs dégressifs et un forfait « Essentiel »

S’il est possible de s’inscrire et de répondre aux questions de l’algorithme gratuitement, il faudra forcément opter pour un abonnement payant pour parler avec vos futur(e)s prétendant(e)s. Le problème avec les sites de rencontre c’est que le prix peut parfois être élevé lorsqu’il s’agit de plate-forme de qualité et Disons Demain ne déroge pas à la règle puisqu’un mois d’abonnement coûte 39,99 €. Heureusement, Disons Demain propose des tarifs dégressifs avec 6 mois de forfait « Essentiel » à 24,99 €/mois où il est possible de profiter de conversations illimitées et de savoir qui vous a remarqué.

Pour ceux qui souhaitent en plus permettre à tous les profils de les contacter (même les profils « gratuits »), de profiter de mise en avant exclusives, et de l’option permettant de savoir si la personne a lu votre message, l’offre « Premium » ne coûte que 5 € de plus (29,99 €/ mois avec un engagement de 6 mois). Ce n’est pas cher payé pour trouver l’âme sœur, non ?