Disney+ se rapproche de Netflix avec près de 95 millions d’abonnés

Le raz-de-marée Disney+ va-t-il s’arrêter un jour. Dans un communiqué publié ce 11 février 2021, Disney affirme approcher des 95 millions d’abonnés dans le monde. Une performance impressionnante quand on sait que le service a été lancé il y a moins de deux ans. Bien entendu, ce succès, la firme le doit au catalogue Disney+ composé des meilleurs films d’animation Pixar, des classiques Disney, de la saga Star Wars, de la grande majorité des films Marvel ou encore des documentaires signés National Geographic.

Ce catalogue, bien trop axé « famille » pour certains, va enfin se diversifier ce 23 février 2021 avec l’arrivée d’un nouveau bouquet : Star. On y retrouve des centaines de films et séries issus des productions ABC, Freeforme, Searchlight ou encore la Fox. D’ailleurs, on vous conseille de vous abonner à Disney+ (6,99 €/mois) avant le lancement de Star, le prix de l’abonnement était amené à augmenter après le déploiement de ce bouquet.

Désormais proche des 95 millions, Disney se fixe comme objectif d’atteindre un parc de 260 millions d’abonnés à l’horizon 2024. Pour vous donner un ordre d’idée, Netflix vient de dépasser les 200 millions d’abonnés dans le monde. Seulement et vu la croissance exponentielle de Disney+, il est fort probable que le service atteigne ses objectifs et vole la place de numéro un à Netflix.

Les exclusivités, le nerf de la guerre

Pour séduire toujours plus d’utilisateurs, Disney+ va adopter une stratégie similaire à toutes les autres plateformes de streaming : les films et séries exclusives. Après le carton planétaire de The Mandalorian, la firme aux grandes oreilles a prévu de lancer une avalanche de séries issues des univers Star Wars et Marvel. Rien que du côté de Star Wars, on note l’arrivée prochaine d’une dizaine de séries, dont The Book of Boba Feet, Ashoka, Obi-Wan Kenobi ou encore Andor.

Concernant Rangers of the New Republic, l’éviction récente et honteuse de Gina Carano par Disney risque bien de nuire au projet. En effet, l’actrice devait être la tête d’affiche de cette série centrée sur son personnage Cara Dune, une ancienne impériale devenue ranger pour la rébellion dans The Mandalorian. Notez d’ailleurs que de plus en plus de voix s’élèvent contre la décision de Disney d’écarter Gina Carano, appelant au boycott de la saison 3 de la série phare de Disney.